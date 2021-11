Andreas Seidl (McLaren): «Müssen respektvoll bleiben»

Nach dem Katar-GP musste sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner für seine Kritik an einem Streckenposten entschuldigen. McLaren-Teamchef Andreas Seidl hat eine klare Meinung dazu.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner durfte sich in Katar über die Rückversetzung seines Schützlings in der Startaufstellung ärgern. Was war passiert? Max Verstappen hatte die doppelten gelben Flaggen eines Streckenposten ignoriert und musste zur Strafe dafür fünf Positionen nach hinten rücken. Das Problem: Die elektronischen Panels leuchteten nicht gelb.

Horner sprach nach dem Urteil von eigenmächtigem Handeln und bedachte den Streckenposten mit einem wenig schmeichelhaften Begriff. Das liess FIA-Rennleiter Michael Masi so nicht stehen, er meldete den Teamchef bei den Rennkommissaren, die Horner – der sich für seine Wortwahl entschuldigte – verwarnten.

Masi stellte nach dem Rennen klar: «Tausende von Menschen weltweit arbeiten ehrenamtlich als Streckenposten. Sie opfern Zeit und sind mit viel Herz bei der Sache, ohne sie ginge gar nichts. Das scheinen die Leute ab und an zu vergessen, und daher werde ich jederzeit einen freiwilligen Helfer dieser Art vehement verteidigen, um allen zu zeigen – solches Verhalten gegen einen Streckenposten ist nicht akzeptabel.»

Auch McLaren-Teamchef Andreas Seidl verwies auf die Wichtigkeit der freiwilligen Helfer und erklärte in seiner Presserunde, als er darauf angesprochen wurde: «Natürlich steht viel auf dem Spiel, und natürlich trägt das Duell neben der Piste bis zu einem gewissen Grad auch zur Unterhaltung bei. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einige der Aussagen, die wir in den vergangenen Wochen gehört haben, in der gleichen Situation gemacht hätten.»

«Es ist sehr wichtig, dass wir respektvoll bleiben, ganz unabhängig davon, ob man um die besten Plätze oder am Ende des Feldes kämpft. Wir alle sitzen im gleichen Boot und es ist wichtig, dass der Respekt für die Freiwilligen vorhanden ist, die ihren Beitrag dazu leisten, dass die Rennwochenenden durchgeführt werden können», betonte der Deutsche.

Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Reifenschaden

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Aufgabe

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0