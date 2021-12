Pirelli: Angst vor Reifenschäden, FIA hat reagiert

Wird der Kampf um den WM-Titel 2021 zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton durch einen Reifenschaden entschieden? Pirelli-Rennchef Mario Isola sprach deswegen bei der FIA vor.

Vier Fahrer hatte im Grossen Preis von Katar identische Reifenschäden. Die Analyse von Formel-1-Alleinausrüster Pirelli ergab: Das ständige Fahren über die Randsteine mit schwerem Auto (also mit mehr Sprit im Tank als im Training) führte zum Versagen der Walzen. Am Freitag gab Pirelli-Rennchef Mario Isola zu bedenken: So etwas kann den Piloten auch in Abu Dhabi blühen.

Der Mailänder erklärte am Yas Marina Circuit: «Die Randsteine in zwei der drei umgebauten Passagen sind jenen in Katar ähnlich. Vor allem am Ausgang der Kurven 5 und 9 sind sie sehr aggressiv.»

«Auch die Randsteine in den Scheitelpunkten sind geändert worden, aber das macht uns weniger Kopfschmerzen. Denn wenn ein Fahrer hier den Apex trifft, dann ist das Vorderrad entlastet. Zudem kann ein Pilot beim Scheitelpunkt das Auto exakter platzieren als am Ausgang einer Kurve. Den höchsten Ausgangs-Speed erreichen die Autos in der Kurve 9. Das müssen wir uns mit Rennleiter Michael Masi ansehen.»

Pirelli hat sich die am Freitag verwendeten Reifen genau angesehen. Mario Isola weiter: «Das Knifflige ist – im Rennen sind die Fahrer länger unterwegs, die Belastung ist für den Reifen also nicht die gleiche. Wir wollten die FIA einfach darauf aufmerksam machen, dass hier ein Problem entstehen könnte.»



Die FIA hat schnell reagiert: Scharfe Enden an der zweiten Reihe der Randsteine in den Kurven 5 und 9 sind in der Nacht auf Samstag abgeschliffen worden.





2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336





1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305