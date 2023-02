Bahrain-GP im TV: Die Hosen werden heruntergelassen

Bei den Testfahrten wird experimentiert, herumprobiert und relativiert. Am Wochenende gilt es, dann startet die Formel 1 in ihre neue Saison. Wir haben die TV-Zeiten.

Die Testfahrten in Bahrain haben viele Fragen aufgeworfen, dabei auch einige, aber längst nicht alle beantwortet. Wie das wahre Kräfteverhältnis in der Formel 1 aussieht, werden wir aber bald erfahren, denn der Saisonstart in Bahrain steht vor der Tür.

Dann müssen die Teams die Hosen herunterlassen, dann zeigt sich, wer über den Winter seine Hausaufgaben am besten gelöst hat.

In Sachen TV-Übertragung hat sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht viel verändert. In Deutschland zeigt weiterhin Pay-TV-Sender Sky die Rennen. Wer die vier Läufe im Free-TV überträgt, steht noch nicht fest.

In Österreich teilen sich wie im Vorjahr ServusTV und ORF die Übertragungen. In der Schweiz ist der SRF der F1-Sender, dort werden aber nur Qualifying und Rennen gezeigt.

Am Freitag wird es erstmals in diesem Jahr ernst, dann steigen die ersten Sessions. Wir sagen Euch, wo Training, Qualifying und Rennen übertragen werden.

Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 3. März

06.00: Sky Sport F1 – F1 - Die große Saisonvorschau

07.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30: Sky Sport F1 – F1 Spezial – der neue RB-Bolide

08.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

11.15: Sky Sport F1 – F1 - Die große Saisonvorschau

12.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.30: Erstes Training

14.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.40: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.00: Zweites Training

18.15: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

18.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

19.00: Sky Sport F1 – F1: Vettel – More than a Champion

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 4. März

06.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.10: Sky Sport F1 – F1: Vettel – More than a Champion

12.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30: Drittes Training

15.15: Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2022

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: ServusTV – Qualifying Analyse

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – F1: Vettel – More than a Champion

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.45: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. März

07.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Top 10: Best Overtakes 2022

13.30: Sky Sport F1 – F1: Vettel – More than a Champion

14.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.15: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Bahrain

17.40: ServusTV – Rennen Analyse

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30: Sky Sport F1 - Ted’s Notebook

23.40: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin