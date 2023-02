Lando Norris (McLaren): Frust-Schlag an die Wand

​Nur Aston Martin-Reservist Felipe Drugovich hat beim Wintertest in Bahrain noch weniger Runden zurückgelegt als Lando Norris. Der McLaren ist weder schnell noch standfest. Der Engländer haut gegen eine Wand.

Immer wieder Probleme beim neuen McLaren, der überdies ein Auto ist, «mit dem wir unsere eigenen Ziele verpasst haben», wie McLaren-CEO Zak Brown schonungslos gesagt hat.

Lando Norris wirkt desillusionert und frustriert. Der WM-Sechste von 2021 scheint zu spüren – das wird wieder nichts. Nur Aston Martin-Reservefahrer Felipe Drugovich hat in Bahrain noch weniger Runden gedreht als Norris.

F1TV-Reporter Will Buxton verrät: «Ich habe gesehen, wie Lando die Box verliess auf dem Weg in seinen Ruheraum, dabei hat er in eine der Stellwände gehauen, als er daran vorbeiging. Das ist sehr untypisch für ihn. Es ist jetzt nicht so, dass er alles kurz und klein geschlagen hat, aber ich spüre da schon grosse Frustration. Du merkst, da stimmt Einiges nicht.»

Anfang 2022 hat Norris seinen Vertrag bei McLaren vorzeitig verlängert, bis Ende 2025. McLaren, das zweiterfolgreichste Team der Formel 1 nach Ferrari, will näher an die Spitze heranrücken. Aber nach dem tollen dritten Schlussrang im Konstrukteurs-Pokal 2020 wurden die Briten 2021 Vierter und 2022 nur noch Fünfter. Ein Team im Rückwärtsgang.



Norris in Bahrain: «Mir war schon klar, dass wir nicht mir nichts, dir nichts um den Titel mitfahren. Das ist eine Reise, und ich will zusammen mit dem Team wachsen. Aber klar ist es möglich, dass der Rennstall erst über meine Vertragsdauer hinaus titelfähig sein wird. Aber darum geht es heute für mich nicht. Ich bin nicht der Geduldigste, aber ich bin derzeit zufrieden mit den Plänen des Teams.»





Bahrain-Test, 23. bis 25. Februar

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305, C4

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664, C5

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827, C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024, C4

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036, C4

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261, C4

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381, C4

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442, C5

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450, C4

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610, C5 *

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650, C3 *

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075, C5

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160, C3

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244, C4 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466, C4 *

16. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549, C5 *

17. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762, C3

18. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793, C5

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175, C3 *

20. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257, C3



Fahrer ohne Stern: Zeit am 25. Februar gefahren

Fahrer mit einem Stern: Zeit am 24. Februar gefahren

C5 = weichste Reifenmischung, C4 = zweitweichste Mischung, C3 = mittelharte Mischung





Bahrain-Test: Die Fahrer

1. Alonso 270 Runden (1461 km)

2. De Vries 246 (1331)

3. Sargeant 229 (1239)

4. Hamilton 220 (1190)

5. Magnussen 219 (1185)

6. Sainz 218 (1179)

7. Albon und Tsunoda, je 210 (1136)

9. Pérez 209 (1131)

10. Verstappen 204 (1104)

11. Bottas 202 (1093)

12. Zhou 200 (1082)

13. Leclerc 199 (1076)

14. Hülkenberg 196 (1060)

15. Ocon und Russell, je 178 (963)

17. Gasly 175 (947)

18. Piastri 170 (920)

19. Norris 142 (768)

20. Drugovich 117 (633)





Bahrain-Test: Die Konstrukteure

1. AlphaTauri 456 (2467)

2. Williams 439 (2375)

3. Ferrari 417 (2256)

4. Haas 415 (2245)

5. Red Bull Racing 413 (2235)

6. Alfa Romeo 402 (2175)

7. Mercedes-Benz 398 (2153)

8. Aston Martin 387 (2094)

9. Alpine 353 (1910)

10. McLaren 312 (1688)





Bahrain-Test: Die Motoren

1. Mercedes-Benz 1536 (8312)

2. Ferrari 1234 (6678)

3. Honda 869 (4703)

4. Renault 353 (1910)

Mercedes mit Werksteam, Aston Martin, McLaren und Williams

Ferrari mit Werksteam, Haas und Alfa Romeo

Honda mit Red Bull Racing und AlphaTauri

Renault mit Alpine