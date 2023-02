Wie sind die Sympathien verteilt? Das sagen die Fans

Vor dem Start der neuen Formel-1-Saison hat Sky eine Umfrage gestartet. Mit teilweise überraschenden Ergebnissen und einer Kategorie, bei der Nico Hülkenberg vorne dabei ist.

In einer repräsentativen Umfrage wollte Pay-TV-Sender Sky wissen, wie die Sympathien verteilt sind: Auf die Frage, welchem Fahrer sie die Daumen drücken, nannten 26 Prozent der Formel-1-Interessierten in Deutschland Max Verstappen und 21 Prozent Lewis Hamilton, deutlich vor Fernando Alonso (sechs Prozent), Charles Leclerc (5 Prozent) und George Russell (drei Prozent).

Gesprengt wird diese Runde von Nico Hülkenberg. Der 35-Jährige, der erstmals seit 2019 wieder einen festen Cockpit-Platz hat und in dieser Saison der einzige Deutsche im Fahrerfeld ist, landet mit 24 Prozent auf Platz zwei im Sympathie-Ranking.

Aus sportlicher Sicht ist die Einschätzung der Fans in Deutschland eindeutig: Titelverteidiger Verstappen und der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton sind die klaren WM-Favoriten 2023.

40 Prozent der Befragten glauben, dass der Niederländer, der in der vergangenen Saison 15 Rennen gewann und souverän Weltmeister wurde, am Ende dieser Saison erneut triumphiert und den Titel-Hattrick perfekt macht.

Beachtliche 30 Prozent glauben daran, dass Lewis Hamilton zum achten Mal die Gesamtwertung gewinnt und damit zum alleinigen Rekord-Weltmeister wird. Sie glauben an den Engländer, obwohl dieser in der vergangenen Saison als einziger Fahrer der drei Top-Teams Red Bull, Mercedes und Ferrari ohne Sieg blieb und sogar das teaminterne Duell gegen George Russell verlor.

Daran, dass Russell erstmals Weltmeister wird, glauben nur vier Prozent der Befragten, womit er gleichauf mit Fernando Alonso im Aston Martin liegt, dem ebenfalls vier Prozent den dritten Titel seiner Karriere zutrauen. Noch vor den beiden belegt Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit sechs Prozent Platz drei in der Umfrage.

Unter den Formel-1-interessierten Sky-Kunden schneidet Verstappen in beiden Kategorien noch deutlich besser ab: hier glauben 67 Prozent an die Titelverteidigung des Niederländers, weit vor Lewis Hamilton, der mit nur 13 Prozent folgt.

Was die Sympathien angeht, kommt Verstappen bei Sky Kunden auf 36 Prozent, gefolgt von Nico Hülkenberg, dem 27 Prozent die Daumen drücken. Mit nur neun Prozent liegt der Drittplatzierte Lewis Hamilton auch hier deutlich weiter zurück als innerhalb der Gesamtbevölkerung.

In beiden Gruppen stößt der Auftakt der Saison 2023 auf großes Interesse. 63 Prozent der Formel-1-Interessierten aus der Gesamtbevölkerung beabsichtigen, das Eröffnungsrennen in Bahrain live anzuschauen. Innerhalb der Sky-Kundschaft sind es sogar 81 Prozent, die am Sonntag ab 15.55 Uhr dabei sein wollen, wenn Sky den Grand Prix von Bahrain live und exklusiv überträgt.

Bahrain-Test, 23. bis 25. Februar

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305, C4

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664, C5

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827, C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024, C4

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036, C4

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261, C4

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381, C4

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442, C5

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450, C4

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610, C5 *

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650, C3 *

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075, C5

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160, C3

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244, C4 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466, C4 *

16. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549, C5 *

17. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762, C3

18. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793, C5

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175, C3 *

20. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257, C3



Fahrer ohne Stern: Zeit am 25. Februar gefahren

Fahrer mit einem Stern: Zeit am 24. Februar gefahren

C5 = weichste Reifenmischung, C4 = zweitweichste Mischung, C3 = mittelharte Mischung





Bahrain-Test: Die Fahrer

1. Alonso 270 Runden (1461 km)

2. De Vries 246 (1331)

3. Sargeant 229 (1239)

4. Hamilton 220 (1190)

5. Magnussen 219 (1185)

6. Sainz 218 (1179)

7. Albon und Tsunoda, je 210 (1136)

9. Pérez 209 (1131)

10. Verstappen 204 (1104)

11. Bottas 202 (1093)

12. Zhou 200 (1082)

13. Leclerc 199 (1076)

14. Hülkenberg 196 (1060)

15. Ocon und Russell, je 178 (963)

17. Gasly 175 (947)

18. Piastri 170 (920)

19. Norris 142 (768)

20. Drugovich 117 (633)





Bahrain-Test: Die Konstrukteure

1. AlphaTauri 456 (2467)

2. Williams 439 (2375)

3. Ferrari 417 (2256)

4. Haas 415 (2245)

5. Red Bull Racing 413 (2235)

6. Alfa Romeo 402 (2175)

7. Mercedes-Benz 398 (2153)

8. Aston Martin 387 (2094)

9. Alpine 353 (1910)

10. McLaren 312 (1688)





Bahrain-Test: Die Motoren

1. Mercedes-Benz 1536 (8312)

2. Ferrari 1234 (6678)

3. Honda 869 (4703)

4. Renault 353 (1910)

Mercedes mit Werksteam, Aston Martin, McLaren und Williams

Ferrari mit Werksteam, Haas und Alfa Romeo

Honda mit Red Bull Racing und AlphaTauri

Renault mit Alpine