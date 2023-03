Schock für Fernando Alonso: Verliert er nun Platz 3?

​Aston Martin-Pilot Fernando erobert beim Grand Prix von Saudi-Arabien am Roten Meer wie in Bahrain den dritten Platz. Aber nun muss der Spanier zittern: Setzt es nachträglich eine Strafe?

Der Grosse Preis von Saudi-Arabien auf dem spektakulären Strassenkurs Jeddah Corniche Circuit endet mit Platz 3 für den 41-jährigen Aston Martin-Piloten Fernando Alonso, wie beim WM-Auftakt in Bahrain.

Doch Aston Martin muss um das tolle Ergebnis zittern. Denn Alonso hat möglicherweise eine Fünfsekundenstrafe (inkorrekte Position des Autos am Start) nicht richtig abgesessen, weil ein Mechaniker den Wagenhaber schon angesetzt hatte. Das ist an sich nicht erlaubt.

Kommen die Regelhüter zum Schluss, dass die Strafe damit nicht richtig abgegolten ist, dann müsste Fernando (wie Esteban Ocon in Bahrain) eine weitere Strafe erhalten, dieses Mal von 10 Sekunden, damit wäre Platz 3 futsch und Mercedes-Fahrer George Russell würde hochrücken!

Alonso nach seinem 100. Podestplatz in der Formel 1: «Das hätten wir uns nicht träumen dürfen, als wir den Wagen präsentiert haben, zwei dritte Ränge in Folge, wow.»

«Besser hätte das kaum laufen können, mein Team hat ein Super-Auto gebaut. Wir haben strategisch alles richtig gemacht in Bahrain und auch hier in Saudi-Arabien.»

Was war am Start los? «Das muss ich mir nochmals ansehen, aber es ist klar, dass ich da wohl einen Fehler gemacht habe. Als das Team mich informierte, da sagte ich mir einfach – gut, nun muss ich etwa schneller fahren. Und ich konnte die fünf Sekunden wettmachen.»



«Das Rennen war ein hartes Stück Arbeit, ich habe fast jede Runde wie eine Quali-Runde gefahren. Red Bull Racing ist nicht in unserer Reichweite, aber die Anderen sind hinter uns, darauf dürfen wir mächtig stolz sein.»



Noch gibt es keine neue Meldung von der Rennleitung, ob erneut gegen Aston Martin ermittelt wird.







Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden





WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes-Benz 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0