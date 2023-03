Live-Ticker Saudi-Arabien-GP: Strafe für Alonso

​Defekte Antriebswelle am Red Bull Racing-Renner von Max Verstappen, daher Start im Mittelfeld für den Weltmeister. Im Live-Ticker erfahren Sie im Detail, was der Champion in Saudi-Arabien daraus macht.

Alle sprachen vor dem Abschlusstraining davon, dass man Max Verstappen die Pole-Position auch gleich überreichen könne, so überlegen agierte der zweifache Formel-1-Weltmeister in den freien Trainings. Aber wie so oft in der Königsklasse kam alles anders.

Wegen eines Defekts der Antriebswelle schied der Niederländer aus und muss sich nun im Rennen müheselig aus dem Mittelfeld nach vorne kämpfen. Ähnliches gilt für Ferrari-Ass Charles Leclerc, der nach dem Einbau einer neuen elektronischen Steuereinheit um zehn Ränge zurück musste.

Verstappen ist heiss aufs Rennen, bleibt aber bescheiden: «Ich will einfach so viele Ränge als möglich gutmachen.» Das haben wir in Belgien 2022 schon einmal gehört, als Max von Platz 14 losbrauste – und prompt gewann!

