Valtteri Bottas (Alfa Romeo): Wahres Niveau enthüllt 19.05.2023 - 10:15 Von Adam Cooper

© LAT Valtteri Bottas in Miami

​Der Finne Valtteri Bottas konnte in fünf WM-Läufen 2023 nur einmal punkten, als Achter beim Saisonstart in Bahrain. Der WM-Zweite von 2019 und 2020 sagt: «Ich brauche dringend neue Teile am Rennwagen.»