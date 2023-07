Toto Wolff: «Müssen uns bald auf 2024 konzentrieren»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat den GP in Silverstone schon mehrfach als beste Chance für einen Sieg in diesem Jahr bezeichnet. Doch diesen holte einmal mehr Max Verstappen. Der Wiener gibt die Hoffnung aber nicht auf.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat in Grossbritannien seinen sechsten GP-Sieg in Folge und den achten Triumph in diesem Jahr eingefahren. Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell musste sich hingegen mit den Plätzen 3 und 5 abfinden.

«Das ist okay, aber auch nicht mehr», erklärte Teamchef Toto Wolff, und gestand: «Ich dachte, dass wir hier die beste Chance auf einen Sieg haben würden, weil wir hier in der Vergangenheit immer sehr stark waren.»

«Aber es hat nicht sollen sein, vielleicht ergibt sich also eine bessere Chance auf einer anderen Strecke, denn die Charakteristik des Fahrzeugs hat sich offenbar geändert», fügte der Österreicher eilends an. Und er betonte auch auf Nachfrage eines Journalisten: «Ich glaube immer daran, dass wir Max schlagen können. Wir haben eine gute Mannschaft und die besten Fahrer, wir müssen ihnen einfach ein Auto geben, das keine Diva ist.»

Der Wiener gestand aber auch, dass sich der Fokus seiner Ingenieure bald auf die Entwicklung für 2024 schieben wird: «Ich denke, das wird ziemlich bald passieren, da haben wir keine Wahl. Denn wir wollen um den WM-Titel kämpfen, und in diesem Jahr wird das nicht passieren. Deshalb müssen wir unseren Blick auf 2024 wenden und die Rennen, die noch anstehen, als Gelegenheit zum Lernen nehmen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2