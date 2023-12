Ferrari-Vertrag: Carlos Sainz wünscht sich Klarheit

Carlos Sainz will seinen Vertrag mit Ferrari am liebsten noch vor dem nächsten Saisonstart verlängern

Für Ferrari-Teamchef Fred Vasseur steht fest: Es gibt keinen Grund zur Eile bei den Vertragsverhandlungen mit seinen Formel-1-Stars. Carlos Sainz wünscht sich hingegen eine baldige Entscheidung.

Dass Fred Vasseur das ganze Jahr hindurch auf die Vertragsverhandlungen mit Charles Leclerc und Carlos Sainz angesprochen wurde, liegt nicht zuletzt am Ferrari-Teamchef selbst. Denn er verkündete im März, dass die entsprechenden Gespräche bis zum Saisonende abgeschlossen sein sollten. Das sind sie aber noch nicht.

Grund dafür sei der chaotische letzte Teil der Saison, erklärte Vasseur unlängst in einer Medienrunde in Maranello, und betonte: «Die Fahrer verfügen über Verträge mit uns, die erst 2024 auslaufen. Das heisst, dass uns immer noch 13 Monate bleiben, um die Gespräche abzuschliessen. Wir sind also in einer ziemlich komfortablen Lage und haben noch viele Wochen und Monate Zeit dafür.»

Weniger gelassen sieht Sainz die Angelegenheit. Der Spanier sagte bei einem Sponsor-Treffen in Madrid: «Mein Ziel ist es, bis zum Saisonstart Gewissheit darüber zu haben, wo ich 2025 sein werde. Natürlich steht an erster Stelle der Verbleib im Ferrari-Team, ich will noch viele Jahre da sein. Ich bin sehr glücklich, das trifft auf alle Beteiligten zu, und das Ziel ist es, zusammen weiterzumachen.»

Der diesjährige WM-Siebte, der in Singapur den einzigen GP-Triumph für die Scuderia aus Maranello in diesem Jahr errungen hat, ist überzeugt: Er hat genug geleistet, um sein Cockpit zu halten. «Natürlich will ich den Vertrag verlängern, und ich will das am liebsten für die nächsten Jahre tun, nicht nur für ein, zwei Jahre. Meine Absichten sind bekannt», stellte er unmissverständlich klar.

Und er fühle sich vom ganzen Team auch geschätzt, ergänzte Sainz stolz. «Als Fahrer ist das die Hauptsache. Er wolle weitermachen, «und wenn sich beide Seiten einigen wollen, dann bin ich mir sicher, dass wir uns auf eine Laufzeit einigen können, mit der alle glücklich sind», ergänzte er.

