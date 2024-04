Lando Norris: Neues Kräfteverhältnis erst 2026

McLaren-Pilot Lando Norris zeigt sich nach dem Australien-Rennen zufrieden mit dem Fortschritt seines Teams. Der Brite prognostiziert aber: Erst mit der Regeländerung 2026 wird es eine Mischung der Verhältnisse geben.

Red Bull Racing dominiert die Formel 1 – und das wird wohl auch erst mal so bleiben. Davon geht jedenfalls McLaren-Fahrer Lando Norris aus.

Norris sagte nach dem Rennen in Melbourne: «Ich glaube, damit sich die Verhältnisse wirklich mischen, müssen wir bis 2026 warten. Das könnte potenziell für jedes Team ein großer Umbruch sein, in Bezug auf die Power Unit wahrscheinlich am meisten. Aktuell gibt es nicht so große Unterschiede zwischen den Antriebseinheiten, aber umso mehr zwischen den Autos.»

Ab 2026 treten neue Regelungen in Kraft. Es ist die erste große Veränderung seit 2022, als die letzte Regel-Revolution in Kraft trat. Diesmal sind speziell die Motoren betroffen.

Norris‘ Prognose: «Ich erwarte, dass Red Bull als das Team, was sie sind, immer einen Vorteil haben wird, weil sie vorne liegen.»

Red Bull Racing und Max Verstappen dominieren auch in dieser Saison nach den drei Fahrer-Titeln 2021, 2022 und 2023 für Verstappen und zwei Konstrukteurs-Kronen. In Melbourne/Australien gewann allerdings Carlos Sainz jr. im Ferrari. Verstappen fiel mit einem Bremsdefekt aus, war früh aus dem Rennen. Ob Ferrari mit ihm das Rennen über hätte mithalten können, bleibt eine Frage der Spekulation. Klar ist aber: Ferrari machte in Australien einen mehr als nur guten Eindruck. Dennoch dürften Red Bull Racing-Niederlagen und Ferrari-Erfolge eher eine Ausnahme bleiben.

McLaren-Pilot Norris hofft natürlich, dass der österreichischen Konkurrenz die Ideen ausgehen. Denn obwohl McLaren im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt der Saison vor einem Jahr einiges aufgeholt hat, ist es nicht genug gewesen, um an Red Bull Racing heranzukommen.

Norris: «Ich glaube, jedes Team holt auf. Wenn man sich unseren Fortschritt in den letzten zwölf Monaten anschaut, sind wir das Team, das am meisten entwickelt hat. Wir können also sehr zufrieden sind mit der Arbeit, die wir geleistet haben. Aber es ist nicht genug und wir sind nicht nah genug dran, um sie herausfordern zu können.»

2026 aber werden die Karten neu gemischt.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt

*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0