MotoE

Matteo Ferrari: «Jetzt geht es um das Feintuning»

Neben Matteo Ferrari, der im vergangenen Jahr den erstmals ausgetragenen MotoE-Weltcup gewann, verpflichtete das Team Trentino Gresini den Moto2-EM-Dritten Alessandro Zaccone für die Saison 2020.

Matteo Ferrari schrieb im vergangenen Jahr mit dem Gewinn des erstmals ausgetragenen MotoE-Weltcups ein Stück Rennsport-Geschichte. Sein Schlüssel zum Erfolg war die Konstanz, denn er beendete alle Saisonläufe auf seiner Energica Ego Corsa in den Top5. In der Saison 2020 bleibt der 23-jährige Italiener dem Team Trentino Gresini MotoE treu und will seinen Titel verteidigen.

Neben Ferrari verpflichtete Fausto Gresini dessen 21-jährigen Landsmann Alessandro Zaccone für sein MotoE-Team. «Alessandro ist ein junger italienischer und talentierter Pilot, genau der Typ von Fahrer, den wir gesucht haben», erklärte Gresini. «Ich habe immer gesagt, dass die MotoE ein Projekt für die Jugend sein muss. Ich bin glücklich, dass ich Alessandro diese Chance einem Fahrer geben kann, nachdem er sich 2019 den dritten Platz in der Moto2-EM eroberte.

«Nachdem wir ein Jahr lang unsere Erfahrung mit dem MotoE-Bike gemacht haben, dreht sich in der neuen Saison alles um das Feintuning», berichtete Ferrari. «Wir haben bereits alle Rennen und die Tests des letzten Jahres analysiert und müssen jetzt die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Vor allem, wo ich meinen Fahrstil verbessern muss und wie wir das Setup optimieren können, denn nach den sechs Testtagen werden auch alle Gegner zum Saisonauftakt sehr konkurrenzfähig sein.»

«Es ist mein erstes Jahr in einem Weltcup, allerdings habe ich auch schon in der Supersport-WM einige Punkte geholt», stellte Zaccone klar. «Ich will mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und mich zunächst auf die Vorsaisontest konzentrieren, um das Energica Ego Corsa-Bike genau kennen zu lernen. Ich fragte Matteo bereits um und er hat mir auch schon einige Abläufe erklärt, aber als Rennfahrer kann ich es natürlich kaum noch erwarten, das Motorrad endlich zu testen.»

MotoE-Weltcup 2020 - Die Teilnehmer

Octo Pramac MotoE: Josh Hook (AUS), Alex De Angelis (RSM)

Avintia Esponsorama: Eric Granado (BRA), Xavier Cardelús (AND)

Trentino Gresini: Matteo Ferrari (I), Alessandro Zaccone (I)

LCR E-Team: Niccolò Canepa (I), Xavier Simeon (B)

Tech3 E-Racing: Lukas Tulovic (D), Tommaso Marcon (I)

Aspar Team: Maria Herrera (E), Alejandro Medina (E)

Intact GP: Dominique Aegerter (CH)

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio (F)

Ajo Motorsport MotoE: Niki Tuuli (FIN)

Join Contract Pons 40: Jordi Torres (E)

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casedei (I)

One Energy Racing: Bradley Smith (GB)

MotoE-Weltcup 2020 - Der Terminkalender

03. Mai 2020 - Jerez (Spanien)

28. Juni 2020 - Assen (Niederlande)

16. August 2020 - Red Bull Ring (Österreich)

12. und 13. September 2020 - Misano (Italien)

14. und 15. November 2020 - Valencia (Spanien)