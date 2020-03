Moto3

Peter Öttl (Husky): «Rennfahren wird zur Nebensache»

«Meine To-do-Liste wird immer länger», seufzte Husqvarna-Moto3-Teamteilhaber Peter Öttl nach der Absage des Thailand-GP.

Das Sterilgarda Max Racing Team von Max Biaggi und Peter Öttl hat von 28. Februar bis 1. März auf dem 5,3 km langen Losail International Circuit in Doha/Latar den letzten der beiden IRTA-Tests für die Moto3-WM 2020 über die Bühne gebracht. Das neue Husqvarna-Factory Team landete mit Romano Fenati auf Platz 17 und mit Alonso Lopez auf Rang 19. Wobei der Italiener am ersten Tag wegen einer Grippe fehlte.

«Unsere Moto3-Aktivität ist momentan ein bisschen zur Nebensache verkommen», stellte Teamteilhaber Peter Öttl n ach den Testfahrten fest. «Die Coronavirus-Geschichte nimmt uns voll in Beschlag. Denn die ganze Planung und Organisation muss über den Haufen geworfen werden, es gibt Umbuchungen, und keiner weiß, wie es weitergeht und ob im April in Texas und Las Termas gefahren werden kann. Meine To-do-Liste wird immer länger.»

«Ich informiere mich immer bei SPEEDWEEK.com über die jüngsten Ereignisse», schilderte Öttl. «Auch die Italiener bei uns im Team wissen genau, dass ihr immer sehr aktuell und manchmal auf dem gleichen Wissenstand wie IRTA und Dorna seid.»

«Beim Test war ich durch die Grippe sehr geschwächt», erklärte Romano Fenati. «Am zweiten Tag konnte ich teilnehmen, jedoch am dritten ging es mir wieder schlechter. Mit den Fortschritten seit dem Test in Jerez bin ich sehr zufrieden. Vor allem mit dem neuen Motor und der Abstimmung an der Kupplung haben wir uns verbessert. Das stimmt mich zuversichtlich für das Rennen. Bis dahin sollte ich auch wieder fit sein.»

Alonso Lopez verlor 1,4 Sekunden. «Ich bin zufrieden mit dem Test, da ich mich auf der neuen Husqvarna bereits viel besser fühle. Ich konnte mich jeden Tag steigern und wir haben Fortschritte bei der Abstimmung gemacht. Generell fühle ich mich sehr wohl im Team und bin davon überzeugt, dass wir am Rennwochenende einen weiteren Schritt nach vorne machen werden.»

IRTA-Test Losail, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach drei Tagen:

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Ogura, Honda, 2:05,411 min, + 0,519 sec

3. Arbolino, Honda, 2:05,435 min, + 0,543

4. Suzuki, Honda, 2:05,447, + 0,555

5. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585

6. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

7. Masia, Honda, 2:05,540, + 0,648

9. Arenas, KTM, 2:05,683, + 0,791

10. Fernandez, KTM, 2:05,798, + 0,906

11. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

12. Deniz Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

13. Vietti, KTM, 2:05,958, + 1,066

14. Toba, KTM, 2:06,111, + 1,219

15. Alcoba, Honda, 2:06,211, + 1,319

16. Kunii, Honda, 2:06,218, + 1,326

17. Fenati, Husqvarna, 2:06,230, + 1,338

18. Darryn Binder, KTM, 2:06,287, + 1,395

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,310, + 1,418

20. Migno, KTM, 2:06,388, + 1,496

21. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

22. Pizzoli, KTM, 2:06,546, + 1,654

23. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

24. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

25. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

26. Tatay, KTM, 2:06,793, + 1,901

27. Riccardo Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

28. Dupasquier, KTM, 2:06,858, + 1,966

29. Yamanaka, Honda, 2:06,861, + 1,969

30. Kofler, KTM, 2:07,349, + 2,457

31. Geiger, KTM, 2:08,243, + 3,351

IRTA-Test Losail, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach drei Tagen:

1. Navarro, Speed Up, 1:58,520 min

2. Martin, Kalex, 1:58,655 min, + 0,135 sec

3. Gardner, Kalex, 1:58,664, + 0,144

4. Di Giannantonio, Speed Up, 1:58,831, + 0,311

5. Schrötter, Kalex, 1:58,928, + 0,408

6. Bastianini, Kalex, 1:58,953, + 0,433

7. Canet, Speed Up, 1:59,060, + 0,540

8. Bulega, Kalex, 1:59,062, + 0,542

9. Roberts, Kalex, 1:59,066, + 0,546

10. Marini, Kalex, 1:59,072, + 0,552

11. Vierge, Kalex, 1:59,092, + 0,572

12. Baldassarri, Kalex, 1:59,129, + 0,609

13. Lüthi, Kalex, 1:59,255, + 0,735

14. Pons, Kalex, 1:59,346, + 0,826

15. Syahrin, Speed Up, 1:59,377, + 0,857

16. Bendsneyder, NTS, 1:59,380, + 0,860

17. Bezzecchi, Kalex, 1:59,390, + 0,870

18. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,948

19. Garzo, Kalex, 1:59,545, + 1,025

20. Chantra, Kalex, 1:59,556, + 1,036

21. Fernandez, Kalex, 1:59,629, + 1,109

22. Manzi, MV Agusta, 1:59,738, + 1,218

23. Ramirez, Kalex, 1:59,764, + 1,244

24. Dalla Porta, Kalex, 1:59,885, + 1,365

25. Raffin, NTS, 1:59,914 min, + 1,394

26. Corsi, MV Agusta, 1:59,982, + 1,462

27. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 1,610

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:00,695, + 2,175