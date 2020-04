Sergio Garcia: «Bleibe immer mit dem Team in Kontakt»

Estrella Galicia 0,0-Honda-Pilot Sergio Garcia vertreibt sich die Zeit in seinen eigenen vier Wänden mit Training und Lernen. Der Teenager aus Burriana (Spanien) hält auch ständigen Kontakt zum Team.

Moto3-Talent Sergio Garcia landete beim Saisonauftakt der GP-Einsteigerklasse in Katar schliesslich auf dem elften Platz und sammelte damit fünf WM-Zähler. Der Spanier aus dem Team Estrella Galicia 0,0 kämpfte sogar um die Top-Positionen, doch auf den letzten Runden lief es nicht optimal, wie er rückblickend erzählt: «Es war ein guter Start und ich kämpfte vorne mit, doch in den letzten Umläufen verlor ich den Anschluss, nachdem ich ein paar Fehler gemacht habe.»

«Wenigstens wissen wir, warum es passiert ist, das können wir verbessern und fürs nächste Mal unsere Lehren daraus ziehen», seufzt der Valencia-Sieger von 2019, der in Spanien wegen der Coronavirus-Krise zuhause bleiben muss. Trotzdem hält er sich fit, wie er beteuert: «Es sind schwierige Zeiten, denn wir dürfen das Haus nicht verlassen. Es ist seltsam, aber ich nutze die Zeit, um viel Sport zu treiben und ich komme gut damit zurecht.»

«Ich habe auf der Terrasse meines Hauses ein kleines Fitnesscenter eingerichtet, mit einem Laufband, einer Handelsbank und anderen Geräten», offenbart Garcia, und berichtet: «Zwei oder drei Tage nach meiner Rückkehr aus Katar stellten wir fest, dass ich den Unterricht nicht besuchen konnte. Wir müssen aber zuhause weiterarbeiten, und ich bin immer noch dabei, mein Englisch zu verbessern.»

Auch mit dem Team steht der Moto3-WM-Fünfzehnte des Vorjahres in Kontakt: «Ich kommuniziere mit meinen Freunden über Videoanrufe und soziale Netzwerke, und ich bin in ständigem Kontakt mit dem Team geblieben. Wir haben das Rennen in Katar analysiert und weiter daran gearbeitet, verschiedene Aspekte meiner Leistung zu verbessern. Die neuen Technologien helfen uns sehr dabei, unsere Arbeit weiterzuführen.»

Garcia kann es kaum erwarten, bis es wieder losgeht: «Wir haben die Saison begonnen und mussten plötzlich aufhören, aber immerhin hatten wir ein Rennen. Die MotoGP-Piloten konnten nicht einmal in die Saison starten. Wie man sich vorstellen kann, freuen wir uns auf den Restart, damit wir motivierter denn je zurückkehren können.»

Ergebnis Moto3-Rennen Losail/Katar

1. Arenas, KTM. 2. McPhee, Honda, 3. Ogura, Honda. 4. Masia, Honda. 5. Suzuki, Honda. 6. Rodrigo, Honda. 7. Alcoba, Honda. 8. Salac, Honda. 9. Foggia, Honda. 10. Raul Fernandez, KTM. 11. Sergio Garcia, Honda. 12. Deniz Öncü, KTM. 13. Lopez, Husqvarna. 14. Toba, KTM. 15. Arbolino, Honda. – Ferner: 25. Dupasquier, KTM. 27. Kofler, KTM. 29. Geiger, KTM.

Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas

29. November: Valencia/E

Bisher ohne neues Datum: Jerez/E und Le Mans/F