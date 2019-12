MotoGP

ServusTV: Jorge Lorenzo zu Besuch im Hangar-7

In der heutigen Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» stehen viele prominente Namen auf der Gästeliste: Neben F1-Star Max Verstappen besucht auch Jorge Lorenzo den Hangar-7.

18 Jahre lang war Jorge Lorenzo im GP-Zirkus unterwegs, zwölf davon in der Königsklasse, der MotoGP-WM. Dieser kehrte er nach dem Saisonfinale in Valencia den Rücken, nach 297 GPEinsätzen, von denen er mit 152 Podestplätzen mehr als die Hälfte auf dem Treppchen beendet hat. 68 Mal triumphierte er im Rennen gegen den Rest des Feldes, 69 Mal durfte er von der Pole-Position losfahren. Fünf Mal setzte er sich in der WM gegen die hochkarätigen Rivalen durch.

Doch zuletzt erlebte der Mallorquiner eine schwierige Zeit, während sein Repsol-Honda-Teamkollege Marc Márquez einen Sieg nach dem anderen einfuhr, kam Lorenzo nicht auf Touren. Der harte Crash in Assen liess ihn schliesslich konkret über einen Rücktritt nachdenken, wie er bei seiner Rücktrittsankündigung Mitte November erklärte.

Seine Zukunftspläne wollte er da aber noch nicht offenbaren, er verriet nur: «Das Leben besteht nicht nur aus Motorrädern. Es gibt viele Dinge zu tun. Viele Menschen verdienen mit diesem Sport ihren Lebensunterhalt. Aber es gibt Millionen Menschen, die anderweitig ihr Geld verdienen. Ich habe mir bisher den Kopf noch nicht so stark über die Zukunft zerbrochen. Ich habe einige Ideen, ich habe einige Leidenschaften. Aber ich habe mein zukünftiges Leben noch nicht durchgeplant.»

Nach dem Saisonende in Valencia gönnte sich der 32-Jährige erst einmal einen ausgiebigen Urlaub auf der indonesischen Insel Bali. Nun ist er wieder in Europa und gibt sich bei der heutigen Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ab 21.15 Uhr (in der Schweiz und in Deutschland ab 23.05 Uhr) die Ehre. Neben dem MotoGP-Star schauen auch Formel-1-Talent Max Verstappen und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko vorbei, genauso wie Mathias Lauda, der über den Tod seines Vaters spricht.

Erstmals nach seinem Rücktritt von der grossen Ski-Bühne nimmt sich Marcel Hirscher Zeit für ein ausführliches Fernseh-Interview. Man darf gespannt sein, was der achtfache Gesamtweltcup-Sieger über sein Leben als «Ski-Pensionist» zu sagen hat, wie er den Auftakt der neuen Weltcup-Saison verfolgt und welche Pläne er für seine Zukunft hat.

Und damit nicht genug: Boris Becker und ServusTV-Tennis-Expertin Barbara Schett würdigen das Tennisjahr von Dominic Thiem. Alexander Schlager erklärt den sensationellen Erfolgslauf des LASK, Zlatko Junuzović die epischen Auftritte des FC Red Bull Salzburg in der Champions League. Und Nicole Schmidhofer und Stephanie Venier verraten, wie Österreich auch in Zukunft die beste Ski-Nation der Welt bleiben soll.

Moderation

Birgit Nössing

Christian Nehiba

Christian Brugger

Andreas Gröbl

Die Gäste

Marcel Hirscher (achtfacher Gesamtweltcupsieger)

Max Verstappen (Red Bull Racing, drei Saisonsiege in diesem Jahr)

Dr. Helmut Marko (Red Bull-Motorsportberater)

Mathias Lauda (Rennfahrer und Sohn von Niki Lauda)

Jorge Lorenzo (fünffacher Motorrad-Weltmeister)

Nicole Schmidhofer (Abfahrtsweltcup-Siegerin 2019)

Stephanie Venier (2. Platz Abfahrtsweltcup 2019)

Boris Becker (sechsfacher Grand-Slam-Sieger)

Barbara Schett (ServusTV-Tennis-Expertin)

Zlatko Junuzović (Spieler FC Red Bull Salzburg)

Alexander Schlager (LASK- und Teamtorhüter)