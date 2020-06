ServusTV: Brad Binder im Fokus, Mike Leitner zu Gast

Bei der ServusTV-Show «Best of MotoGP» geht es um den unaufhaltsamen Aufstieg von Brad Binder. Zudem ist Red Bull-KTM-Teammanager Mike Leitner zu Gast und spricht über das Fahrer-Line-up für 2021.

Die ServusTV-Show «Best of MotoGP» erzählt diesmal die Geschichte von Brad Binder, der an mehreren Fronten kämpfen und sich gegen besondere Widerstände durchsetzen muss, um letztlich in die Motorrad-Königsklasse aufzusteigen. Die Dokumentation «The Unexpected» sowie alle Infos zum KTM-Line-up 2021 gibt es am Sonntag, ab 14 Uhr, bei ServusTV.

Auch der anstehende Saisonauftakt kommt nicht zu kurz, denn das Warten hat bald ein Ende: Jerez de la Frontera empfängt am 19. Juli die Motorrad-Weltelite zum langersehnten Saisonstart. Bei «Best of MotoGP» ordnet das ServusTV-Gespann Christian Brugger und Alex Hofmann alle News, Fakten und Zahlen zum WM-Auftakt und zur weiteren Saison ein.

Zudem ist Red Bull-KTM-Teammanager Mike Leitner zu Gast und erklärt, wie das Fahrer-Line-up 2021 mit Miguel Oliveira und Brad Binder im Red Bull-KTM-Werksteam sowie Danilo Petrucci und Iker Lecuona bei Tech3-KTM zustande kam. Weitere Hintergründe zur neuen Konstellation verrät KTM-Rennchef Pit Beirer im Podcast «Passion», nachzuhören auf der ServusTV-Website.

Im Fokus steht aber die Filmdokumentation «The Unexpected», die ganz persönliche Einblicke in das Leben und den Werdegang von Brad Binder gewährt: Sein WM-Titel in der Moto3, die 15 Siege, 35 Podestplätze, sieben Pole-Positions und der Aufstieg in die MotoGP bis hin zu privaten Geschichten und Anekdoten aus seiner Heimat Südafrika.