Maverick Viñales: Teambesprechung statt Medienrunde

Auf der Strecke überzeugte Maverick Viñales mit der Tagesbestzeit am Freitag, doch großartig äußern wollte sich der Yamaha-Fahrer im Anschluss nicht. Er zog eine technische Nachbesprechung der Medienrunde vor.

Obwohl der zuletzt heftig kritisierte Maverick Viñales zum Auftakt des Rennwochenendes in Assen mit der Tagesbestzeit glänzte, gab es beim Yamaha-Werksteam eine Menge Redebedarf. Denn: Der Spanier sagte seine Presserunde mit den Journalisten ab, um eine technische Nachbesprechung mit seiner Crew abzuhalten. Anschließend erfolgte die offizielle Absage des Teams: «Wir entschuldigen uns für die späte Information. Aufgrund der technischen Nachbesprechung werden wir die Medienbesprechung von Maverick Vinales nicht durchführen können. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten und danke für das Verständnis.»

Ein kurzes Statement gab es dann aber doch noch, allerdings nur in schriftlicher Form. Viñales ließ per Pressemitteilung ausrichten: «Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, so konkurrenzfähig und schnell zu sein. Als ich im FP1 eine 1:33.0 min mit 20 Runden auf dem Reifen sah, dachte ich: 'Das ist eine schnelle Rundenzeit.` Am Nachmittag war ich dann unterwegs, um ein besseres Verständnis für das Motorrad zu bekommen. Grundsätzlich habe ich ausreichend Grip gefunden, und ich kann auf der Strecke mehr oder weniger machen, was ich will. Ich kann die Linien fahren, die ich mag, und das scheint sich in den Rundenzeiten auszuzahlen.»

Es sind wieder positive Worte vom Schlusslicht des Deutschland-GP zu hören. Noch am Donnerstag hatte er sich darüber beschwert, dass er sich mittlerweile nur noch wie ein Testfahrer fühlen würde. Der Auftakt in den Niederlanden lässt aber hoffen.

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672