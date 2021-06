Jack Miller (Ducati/12.): Grip-Level ist fantastisch

Jack Miller war im Regen von Assen nicht unterwegs. Der Australier hatte seine Arbeit bereits zuvor erledigt und geht von einem trockenen Rennen aus. Arbeiten am Motorrad haben im FP2 eine Ausfahrt vermasselt.

Um im zweiten Teil der Qualifikation direkt dabei zu sein, muss sich Jack Miller am Samstagvormittag noch steigern. Nach dem Freitag belegt der Australier mit seiner Ducati den zwölften Platz. Trotzdem war er mit dem Verlauf des Tages nicht unzufrieden: «Das Motorrad hat sich ganz gut angefühlt. Es ist normal, dass man hier in den ersten Runden ein paar Probleme hat, sich anzupassen. Am Morgen haben wir uns hauptsächlich auf die Rennpace mit gebrauchten Reifen konzentriert. Wir wussten, dass es am Nachmittag regnen würde, und wir wollten gleich die Zeitattacke ausprobieren. Ich bin positiv gestimmt, und mir sicher, dass uns es uns am Samstag gelingen wird, die Zeit noch einmal zu verbessern.»

Das Wetter machte Miller am Nachmittag einen Strich durch die Rechnung, denn seine Crew verstrickte sich in Änderungen, sodass am Ende keine Zeit mehr blieb, das Motorrad für nasse Verhältnisse einzustellen. Miller sieht darin aber kein Problem: «Wir gehen davon aus, dass es trocken bleiben wird, deswegen ist es nicht so schlimm, dass wir im Nassen nicht draußen waren. Die Mechaniker haben eine neue Schwinge montiert und dann hat es angefangen, zu regnen. Ich hätte noch ein oder zwei Runden fahren können, aber das hätte keinen Sinn ergeben. So haben wir die Reifen nicht zerstört. Im Nassen fühle ich mich sowieso ganz wohl, deswegen waren zusätzliche Runden nicht unbedingt nötig. Es war keine verlorene Session, denn vor dem Regen war ich mit dem Medium-Reifen sieben Runden lang draußen.»

Zum frischen Asphalt sagt Miller: «Das Grip-Level ist fantastisch. Es gibt aber immer noch Bodenwellen, da muss irgendetwas schiefgegangen sein. Die Zeiten zeigen aber, dass wir alle super zurechtkommen. Wir fahren richtig gute Rundenzeiten und der Reifen verliert kaum an Grip.»

Es gibt aber noch einige Stellen, an denen Miller sich noch nicht ganz wohlfühlt. «Der vierte Sektor ist nicht einfach. Da wechselt der Wind und kommt von vorne. Man wird richtig durchgeschüttelt, aber wir arbeiten gut und sind dabei, uns eine bessere Stabilität zu erarbeiten.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (25.Juni):

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP2:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,241 min

2. Oliveira, KTM, + 0,159 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,250

4. Marc Márquez, Honda, + 0,319

5. Mir, Suzuki, + 0,460

6. Zarco, Ducati, + 0,467

7. Rins, Suzuki, + 0,719

8. Miller, Ducati, + 0,825

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,840

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,855

11. Petrucci, KTM, + 0,893

12. Martin, Ducati, + 1,098

13. Alex Márquez, Honda, + 1,117

14. Savadori, Aprilia, + 1,220

15. Lecuona, KTM, + 1,298

16. Bastianini, Ducati, + 1,417

17. Binder, KTM, + 1,525

18. Rossi, Yamaha, + 1,536

19. Bagnaia, Ducati, + 1,591

20. Nakagami, Honda, + 2,485

21. Gerloff, Yamaha, + 2,503

22. Marini, Ducati, + 2,975

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,429

4. Quartararo, Yamaha, + 0,561

5. Zarco, Ducati, + 0,815

6. Petrucci, KTM, + 0,867

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

8. Nakagami, Honda, + 0,932

9. Marc Márquez, Honda, + 0,976

10. Savadori, Aprilia, + 1,026

11. Miller, Ducati, + 1,173

12. Bagnaia, Ducat, + 11,93

13. Mir, Suzuki, + 1,227

14. Oliveira, KTM, + 1,350

15. Rossi, Yamaha, + 1,359

16. Binder, KTM, + 1,419

17. Lecuona, KTM, + 1,438

18. Alex Márquez, + Honda, 1,844

19. Bastianini, Ducati, + 2,181

20. Martin, Ducati, + 2,220

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,889