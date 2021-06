Alex Rins nach Rang 7 (Suzuki): «Ich werde beten»

Sturz in Q2 bei der Dutch-TT am Samstag für Alex Rins

Suzuki brachte im MotoGP-Qualifying am Samstag in Assen erneut keinen Fahrer in die ersten beiden Startreihen. Alex Rins erhofft sich trotzdem ein gutes Rennen, obwohl ihm seine Hand und möglicher Regen Sorgen bereiten.

Bei der finalen Zeitenjagd im MotoGP-Qualifying unterlief Suzuki-Pilot Alex Rins ein Fehler im dritten Sektor des TT Circuit von Assen. Der Spanier wollte sich ein letztes Mal verbessern, um ein Top-5-Ergebnis zu erlangen, musste aber einen Sturz mit seinem Bike hinnehmen und das Training vorzeitig aufgeben. Letztendlich sprang Rang 7 und Startreihe 3 für das Rennen am Sonntag heraus, auf Maverick Viñales (Yamaha), der die Pole-Position holte, fehlten 0,783 Sekunden.



«Leider haben wir unser Ziel nicht erreicht, denn wir wollten in die zweite Startreihe für das Rennen. Wir sind nun in der dritten Reihe, sehr knapp hinter der zweiten, aber das ist okay. Es war ein guter Tag und der Sturz in der letzten Minute von Q2 war zum Glück nur ein harmloser Crash in einer Rechtskurve. Körperlich habe ich dabei nichts abbekommen, ich bin wohlauf», betonte Rins im Interview.

Der Spanier weiter: «Ich bin zufrieden mit diesem Tag, denn in FP4 haben wir viele Runden mit der harten Reifenmischung am Hinterrad absolviert. Der weiche Hinterreifen ist am Anfang etwas schneller, aber es kommt auf die Temperaturen an, ob wir das Rennen damit durchstehen», gab er zu und fügte an: «Wir sind uns noch nicht zu 100 Prozent sicher, welchen Reifen wir im Rennen nutzen möchten, ob den harten oder den weichen».

Wie nah ist der 25-Jährige an Yamaha dran, kann er sie aufhalten, kann sie überhaupt jemand besiegen? «Ich denke nicht, denn sie sind sehr stark auf dieser Strecke. Maverick und Fabio haben eine sehr gute Pace gezeigt und ich glaube, das Rennen wird für sie laufen», ist der Suzuki-Werksfahrer überzeugt. «Wenn wir einen guten Start erwischen, können wir versuchen ihnen zu folgen, aber auf dem Papier haben wir nicht den gleichen Speed. Assen ist sehr anstrengend und nicht einfach, wir müssen schauen, wie meine Hand sich während dem Rennen verhalten wird. In FP4 haben wir einen längeren Run gefahren, damit ich sehen konnte, wie alles funktioniert, anschließend fühlte sich meine Hand jedoch sehr schwach an.»

Gibt es eine besondere Taktik für den Renntag? «Ich werde heute Abend beten, damit wir am Sonntag keinen leichten Regen bekommen», wie wir es zuletzt am Sachsenring hatten, lachte Rins. «Wir möchten dann für die Top-3 oder Top-5 kämpfen. Wir haben jedoch Probleme, wenn wir unsere Gegner überholen wollen, deshalb beanspruchen wir die Reifen zu sehr und am Ende sind wir nicht mehr so stark.»

Die Zeiten in der MotoGP-Klasse liegen derzeit so eng zusammen, was denkt Rins, wie viel Zeit er ohne das neuartige «Ride Height Device» verlieren würde, mit dem er die Position der Schwinge auf der Strecke ständig verändern kann. «Ich denke, in Assen sind es etwa 0,3 Sekunden», erklärte er. «Das man ohne dieses Feature Zeit verliert, ist mittlerweile ganz klar. Suzuki kalkuliert das bei jeder Strecke durch, am Sachsenring waren es zum Beispiel vier Zehntelsekunden.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Assen/NL:

1. Maverick Viñales (E), Yamaha, 1:31,814 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,071 sec

3. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +0,302

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,500

5. Johann Zarco (F), Ducati, +0,580

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +0,636

7. Alex Rins (E), Suzuki, +0,783

8. Jack Miller (AUS), Ducati, +0,795

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,852

10. Joan Mir (E), Suzuki, +0,934

11. Pol Espargaró (E), Honda, +1,016

12. Valentino Rossi (I), Yamaha, +1,105

Die weitere Startaufstellung:

13. Iker Lecuona (E), KTM, 1:32,724 min

14. Jorge Martin (E), Ducati, 1:32,850

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 1:33,258

16. Alex Márquez (E), Honda, 1:33,288

17. Luca Marini (I), Ducati, 1:33,321

18. Danilo Petrucci (I), KTM, 1:33,378

19. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:33,404

20. Marc Márquez (E), Honda, 1:33,477

21. Brad Binder (ZA), KTM, 1:33,597

22. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:33,739