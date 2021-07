Pol Espargaró: «Durch Crashs erkennst du das Limit»

Pol Espargaró musste an den ersten neun Rennwochenenden in diesem Jahr bereits 13 Stürze einstecken

Repsol-Honda-Teamneuling Pol Espargaró verabschiedete sich als Crash-König in die Sommerpause. Der Spanier ist sich sicher: «Nur wenn du stürzt, kannst du auch das Limit erkennen.»

In den ersten neun Rennwochenenden der Saison musste Pol Espargaró 13 Stürze einstecken, damit führt er die unrühmliche Liste vor seinem Bruder Aleix Espargaró an, der auf seiner Aprilia – wie Tech3-KTM-Pilot Iker Lecuona und LCR-Honda-Fahrer Alex Márquez auch – bisher 10 Crashs produzierte.

Kopfzerbrechen bereiten ihm die Crashs aber keine, betont Pol im «MotoGP.com»-Interview. Er ist überzeugt: «Nur wenn du stürzt, kannst du auch das Limit erkennen.» Der Spanier erklärt: «Ich hatte gleich bei der ersten Fahrt auf der Honda das Gefühl: 'Das ist mein Bike, es passt zu meinem Fahrstil.' Und ich geniesse es sehr, auf diesem Motorrad unterwegs zu sein.»

Dass die RC213V besonders schwer zu fahren ist, will der 30-Jährige aus Granollers nicht bestätigen. «Jeder sagt, dass die Honda sehr schwierig zu fahren ist, aber für mich ist es nicht besonders schwierig, denn ganz allgemein sind die MotoGP-Maschinen schwer zu fahren. Du musst auf jedem Fabrikat sehr hart arbeiten. Aber es hängt natürlich auch vom Fahrstil ab, wie viele Probleme du auf einem Bike bekundest.»

«Mein Fahrstil passt zu den Erfordernissen der Honda. Ich bin gerne am Limit unterwegs und gebe immer mein Bestes», fährt der aktuelle WM-Zwölfte fort. «Und manchmal sorgt das dafür, dass man an einem Rennwochenende drei Crashs einstecken muss. Das macht natürlich alles härter und schwieriger, aber das ist meine Vorgehensweise. Ich fahre immer, als wäre es das letzte Rennwochenende meiner Karriere.»

«Für mich gibt es keine Alternative, denn ich weiss, dass du das Limit kennen musst, um dich zu verbessern, und durch Crashs erkennst du das Limit. Denn du erreichst die Grenze, wenn das Vorderrad nicht mitspielt und du einen Highsider produzierst. Derzeit befinde ich mich mitten in diesem Lernprozess und ich hoffe, dass mich das in Zukunft in eine gute Situation bringt», stellt Pol Espargaró klar.

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.

Der MotoGP-Kalender 2021 (Stand 6. Juli)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

17. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Sepang/MAL

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation noch ausstehend