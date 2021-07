Razlan Razali: «Morbidelli-Comeback nicht vor Misano»

Petronas-Yamaha-Teamchef Razlan Razali wünscht sich eine rasche Rückkehr von Franco Morbidelli. «Wir wollen aber, dass er wieder ganz fit ist, bevor er zurückkommt», betont er. Deshalb dauere es noch eine Weile.

Am 25. Juni wurde Franco Morbidelli in der Privatklinik «Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo» in Bologna von Professor Maurilio Marcacci und seinem Team wegen seines verletzten Meniskus und des vorderen Kreuzbands am linkem Knie operiert. Die OP wurde nötig, weil sich der Italiener das ohnehin schon lädierte Knie bei einem Trainingsunfall wenige Tage zuvor angeschlagen hatte.

Der einstündige Eingriff verlief wie geplant, dennoch war schon damals klar, dass das der Genesungsprozess langwierig ausfallen würde, denn dieser umfasste ein achtwöchiges Reha-Programm. Geht es nach Petronas-Yamaha-Teamchef Razlan Razali, wird es noch bis Mitte September dauern, bevor Morbidelli wieder ein Rennen bestreiten kann.

«Franco erholt sich gut von der Knie-Operation», berichtet der Teamprinzipal aus Malaysia,, und erklärt: «Wir wollen aber, dass er wieder ganz fit ist, bevor er zurückkommt, deshalb denke ich, dass wir ihn nicht vor dem Rennen in Misano wieder in der Startaufstellung sehen werden – auch wenn ich mir natürlich wünsche, dass er früher zurückkehren kann.»

«Er liebt die Strecke und kennt sie auch gut, deshalb ist das eine gute Piste, um sein Comeback zu erleben. Wir alle wünschen ihm weiterhin alles Gute bei seiner Genesung und wollen, dass er nur zurückkommt, wenn er sich wieder ganz fit fühlt», ergänzt Razali, der mit Blick auf die zweite Saisonhälfte offenbart: «Wir fokussieren uns nun auf die Team-Ziele und nicht auf die Ergebnisse der einzelnen Fahrer.»

«Wir werden versuchen, in allen Klassen in den Top-5 zu landen, auch wenn das in der MotoGP schwierig wird. In der Königsklasse wollen wir in die Top-3 der Independent-Team-Wertung kommen, aber wir wissen, dass es schwierig werden wird, in der zweiten Saisonhälfte Boden gutzumachen», verspricht Razali.

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.

Der MotoGP-Kalender 2021 (Stand 6. Juli)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

17. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Sepang/MAL

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation noch ausstehend