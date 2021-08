Johann Zarco (Ducati/9.): «Ich war sehr erleichtert»

Spektakulär, aber etwas zu langsam für die Top-5: Johann Zarco am Samstag in Silverstone

Ducati-Pilot Johann Zarco hat mit der Strecke in Silverstone bisher alle Hände voll zu tun, deshalb kam er am Samstag im Qualifying der MotoGP-Klasse nicht über Rang 9 hinaus. Im Rennen am Sonntag erwartet er etwas mehr.

Bereits am Freitag hatte Johann Zarco kein leichtes Spiel auf dem 5,9 km langen Kurs in Silverstone, denn der Franzose kam mit seiner Pramac-Ducati nur auf Platz 14. Im dritten freien Training gelang ihm eine starke Zeit und auf Spitzenreiter Jack Miller (Ducati) fehlten ihm nur 0,4 Sekunden. Dennoch reichte es mit Rang 11 nicht zum direkten Einzug in Q2.



In der ersten Qualifikation setzte sich Zarco durch und der 31-Jährige ergatterte anschließend in Q2 die neunte Startposition. Alles konnte er jedoch nicht aus seiner Desmosedici GP21 herausholen, sodass er nach dem zweiten Tag in England nicht zufrieden war. «Es war ein besserer Tag für uns, aber leider war es schwierig, noch schneller zu fahren. Ich war glücklich, dass ich durch Q1 durchgekommen bin und eine gute Rundenzeit fahren konnte, in Q2 konnte ich das jedoch nicht wiederholen», berichtete der zweifache Moto2-Weltmeister und betonte: «Ich wollte keine Fehler machen, denn wenn man nicht aufmerksam ist, verliert man schnell ein paar Zehntel. Die zweite Reihe wäre möglich gewesen, aber weiter nach vorne hätte ich nicht kommen können.»

«Der schlechte Start vom Freitag hat uns nicht geholfen, um an diesem Tag eine bessere Performance zu liefern. Ich bin erleichtert, dass wir in FP4 einige gute Informationen sammeln konnten, die uns im Rennen am Sonntag helfen werden.»

Zu seiner Strategie für das Rennen über 20 Runden am Sonntag sagte Zarco: «Ich glaube, dass ich im Rennen mit dem harten Hinterreifen angreifen werde, denn es sollte etwas wärmer sein und es hilft uns, die richtige Reifenwahl zu treffen. Leider fehlt etwas Geschwindigkeit am gesamten Wochenende, das Gefühl mit diesem Reifen ist jedoch ganz interessant.»

«In FP3 habe ich Q2 verpasst, der Rückstand war aber nur 0,4 Sekunden. Am Nachmittag war ich mit meiner 1:59,2-Zeit aus Q1 ebenfalls vier Zehntel hinter der Pole-Position von Espargaró. Ich kann nicht sagen, ob es einen schlechteren und einen besseren Streckenabschnitt gibt, denn es ist alles sehr knapp, wir haben jedoch zu viel Bewegung im Bike am Kurvenausgang», beklagte der Franzose. «Normalerweise habe ich eine hohe Kurvengeschwindigkeit aber auf der Strecke kann ich es nicht nutzen, weil ich zu sehr gegen die Bewegungen im Motorrad zu kämpfen habe.»

Hat Zarco die nachher gestrichene Bestzeit von 1:58,0 Minuten von Teamkollege Jorge Martin gesehen und geglaubt? «Ich habe das geglaubt, denn Jorge kann uns ständig überraschen. Aber ich habe mir schon gedacht: 1,5 Sekunden hinter ihm, das ist Wahnsinn, ich habe schon bei meiner Rundenzeit sehr viel Druck gemacht. Ich habe mich gefragt, was kann ich so viel besser machen, um diese Zeit zu erreichen. Ich war sehr beeindruckt und ich habe diese Rundenzeit ernstgenommen. Als die Runde gestrichen wurde, war ich jedoch sehr erleichtert», gab Zarco mit einem Lächeln zu.

MotoGP-Ergebnis, Silverstone, Q2 (28. August):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:58,889 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:58,911 min, + 0,022 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:58,925, + 0,036

4. Martin, Ducati, 1:59,074, + 0,185

5. Marc Márquez, Honda, 1:59,086, + 0,197

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,273, + 0,384

7. Miller, Ducati, 1:59,368, + 0,479

8. Rossi, Yamaha, 1:59,531, + 0,642

9. Zarco, Ducati, 1:59,579, + 0,690

10. Rins, Suzuki, 1:59,639, + 0,750

11. Mir, Suzuki, 1:59,763, + 0,874

12. Binder, KTM, 1:59,977, + 1,088



Die weitere Startaufstellung:

13. Bastianini, Ducati, 1:59,553

14. Marini, Ducati, 1:59,764

15. Nakagami, Honda, 1:59,881

16. Petrucci, KTM, 1:59,997

17. Alex Márquez, Honda, 2:00,117

18. Lecuona, KTM, 2:00,131

19. Crutchlow, Yamaha, 2:00,217

20. Oliveira, KTM, 2:00,391

21. Dixon, Yamaha, 2:00,869