Aleix Espargaró über Viñales: «Bin nicht überrascht»

Während Aprilia-Neuzugang Maverick Viñales am Trainingsfreitag in Misano die Bestzeit aufstellte, landete Aleix Espargaró auf Platz 10. Dass sein Teamkollege so schnell war, sei keine grosse Überraschung, erklärte er.

Im ersten Training in Misano war Aleix Espargaró der Zehntschnellste, er blieb 0,436 sec langsamer als sein neuer Teamkollege Maverick Viñales, der die Tagesbestzeit aufstellte. Am Nachmittag schaffte der 32-Jährige sogar den achtschnellsten Umlauf und war damit der schnellere der beiden Aprilia-Werksfahrer. Am Ende fasste er zusammen: «Es war gut, ich war im Trockenen von Anfang an stark, und zwar auf einer Strecke, auf der wir normalerweise eher Mühe haben.»

«Ich habe mich von der ersten Runde an sehr gut gefühlt. Leider konnte ich den Medium-Vorderreifen nicht ausprobieren. Mit der weichen Mischung konnte ich die schnellen Ecken nicht wirklich schnell durchfahren. Trotzdem war ich von Anfang an gut unterwegs», fügte der aktuelle WM-Siebte an.

«Im Nassen fühlte ich mich am Anfang etwas verloren, aber dann habe ich mich mit jeder Runde besser gefühlt und ich gehörte die ganze Zeit hindurch zu den schnellsten Sechs», fügte der ältere der beiden Espargaró-Brüder an. Und er erklärte: «Insgesamt bin ich also glücklich, aber bei diesen Bedingungen kannst du es nicht wirklich geniessen. Es ist schade, dass das Wetter alles schwieriger gemacht hat. Ich ich hoffe, dass es morgen besser aussieht.»

Dass sein Teamkollege Viñales so schnell war, überraschte den Routinier aus Granollers nicht. «Das ist natürlich spektakulär und gut für Aprilia, das freut mich auch, aber er hat hier auch vor Kurzem getestet und da ist es normal, dass du dann schnell bist. Das war ich auch, als ich im vergangenen Jahr als Einziger kurz zuvor getestet hatte. Da war ich im ersten Training der Drittschnellste. Auch Bradl war heute schnell», winkte er ab.

MotoGP, Misano, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (17. September)

1. Viñales, Aprilia, 1:32,666 min

2. Mir, Suzuki, + 0,080 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,135

4. Miller, Ducati, + 0,193

5. Rins, Suzuki, + 0,219

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,353

7. Quartararo, Yamaha, + 0,358

8. Bradl, Honda, + 0,381

9. Marc Márquez, Honda, + 0,434

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

11. Zarco, Ducati, + 0,477

13. Nakagami, Honda, + 0,743

14. Martin, Ducat, + 0,785

15. Pirro, Ducati, + 0,816

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,904

17. Lecuona, KTM, + 1,044

18. Alex Márquez, Honda, + 1,100

19. Rossi, Yamaha, + 1,125

20. Petrucci, KTM, + 1,284

21. Binder, KTM, + 1,356

22. Oliveira, KTM, + 1,360

23. Marini, Ducati, + 1,371

24. Dovizioso, Yamaha, + 2,545

MotoGP-Ergebnis, Misano, FP2 (17. September)

1. Zarco, Ducati, 1:42,097 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,553 sec

3. Miller, Ducati, + 0,622

4. Mir, Suzuki, + 0,813

5. Marc Márquez, Honda, + 0,824

6. Oliveira, KTM, + 1,137

7. Petrucci, KTM, + 1,232

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,532

9. Lecuona, KTM, + 1,625

10. Alex Márquez, Honda, + 1,642

11. Rins, Suzuki, + 1,663

12. Pirro, Ducati, + 1,714

13. Morbidelli, Yamaha, + 1,747

14. Bastianini, Ducati, + 1,804

15. Martin, Ducat, + 1,809

16. Rossi, Yamaha, + 2,033

17. Viñales, Aprilia, + 2,106

18. Quartararo, Yamaha, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, 2,169

20. Binder, KTM, + 2,307

21. Dovizioso, Yamaha, + 2,433

22. Bradl, Honda, + 2,616

23. Marini, Ducati, + 2,873

24. Nakagami, Honda, + 2,895