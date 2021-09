Miguel Oliveira (22.): «Gute Session am Nachmittag»

In der kombinierten Zeitenliste belegte Miguel Oliveira zwar nur den 22. Platz. Dennoch war der 26-jährige Portugiese zufrieden mit dem Auftakt ins Misano-Wochenende.

Miguel Oliveira blieb am Trainingsfreitag mit seiner persönlichen Bestzeit nur vier Tausendstel langsamer als sein Teamkollege Brad Binder, das Duo aus dem Red Bull KTM Factory Racing Team belegte damit die bescheidenen Ränge 21 und 22 auf der FP1-Zeitenliste.

Am Nachmittag lief es sehr viel besser für den Portugiesen, der die sechstschnellste Rundenzeit in den nassen Asphalt brannte, während Binder als Zwanzigster erneut weit hinten landete. Auf die FP2-Bestzeit von Johann Zarco fehlten Oliveira am Ende 1,137 sec, Binders Rückstand betrug 2,307 sec.

Für Oliveira war der Tag dank des gelungenen Nachmittags ein Erfolg. «Das war eine gute zweite Session», fasste der aktuelle WM-Neunte zusammen. «Wir hatten am Morgen etwas Mühe mit dem Vorderreifen. Wir waren uns nicht sicher, ob es am Reifen oder am Set-up lag und wollten es herausfinden, indem wir am Nachmittag im Trockenen ein paar Dinge ausprobieren. Doch so kam es dann nicht», schilderte er.

Und der 15-fache GP-Sieger ergänzte: «Trotzdem haben wir ein gutes zweites Training erlebt. Ich hatte ein gutes Feeling im Nassen, und auch ein gutes Tempo. Das Fahrverhalten war wirklich stark.» Und er betonte: «Nun müssen wir zunächst schauen, wie das Wetter morgen aussieht. Die Prognose sagt eine trockene Piste voraus, da sollten wir von Anfang an konkurrenzfähiger sein.»

MotoGP, Misano, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (17. September)

1. Viñales, Aprilia, 1:32,666 min

2. Mir, Suzuki, + 0,080 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,135

4. Miller, Ducati, + 0,193

5. Rins, Suzuki, + 0,219

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,353

7. Quartararo, Yamaha, + 0,358

8. Bradl, Honda, + 0,381

9. Marc Márquez, Honda, + 0,434

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

11. Zarco, Ducati, + 0,477

13. Nakagami, Honda, + 0,743

14. Martin, Ducat, + 0,785

15. Pirro, Ducati, + 0,816

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,904

17. Lecuona, KTM, + 1,044

18. Alex Márquez, Honda, + 1,100

19. Rossi, Yamaha, + 1,125

20. Petrucci, KTM, + 1,284

21. Binder, KTM, + 1,356

22. Oliveira, KTM, + 1,360

23. Marini, Ducati, + 1,371

24. Dovizioso, Yamaha, + 2,545

MotoGP-Ergebnis, Misano, FP2 (17. September)

1. Zarco, Ducati, 1:42,097 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,553 sec

3. Miller, Ducati, + 0,622

4. Mir, Suzuki, + 0,813

5. Marc Márquez, Honda, + 0,824

6. Oliveira, KTM, + 1,137

7. Petrucci, KTM, + 1,232

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,532

9. Lecuona, KTM, + 1,625

10. Alex Márquez, Honda, + 1,642

11. Rins, Suzuki, + 1,663

12. Pirro, Ducati, + 1,714

13. Morbidelli, Yamaha, + 1,747

14. Bastianini, Ducati, + 1,804

15. Martin, Ducat, + 1,809

16. Rossi, Yamaha, + 2,033

17. Viñales, Aprilia, + 2,106

18. Quartararo, Yamaha, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, 2,169

20. Binder, KTM, + 2,307

21. Dovizioso, Yamaha, + 2,433

22. Bradl, Honda, + 2,616

23. Marini, Ducati, + 2,873

24. Nakagami, Honda, + 2,895