Marc Márquez (Honda): «Das Gas ordentlich aufreißen!»

Marc Márquez am Mittwoch in Misano

Repsol Honda konnte nach dem zweiten MotoGP-Testtag am Mittwoch in Misano weitere Erfahrungen mit der neuen RC213V machen, die Marc Márquez und Pol Espargaró in Zukunft einen Schritt nach vorne bringen sollen.

Insgesamt 116 Runden legte Honda-Star Marc Márquez an beiden Testtagen auf dem Misano World Circuit zurück. Auch wenn seine beste Rundenzeit von 1:32,151 Minuten nicht besonders vielversprechend wirkt, wirkte der Spanier am Mittwochabend zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Auch Pol Espargaró saß am zweiten Tag erstmals auf dem 22er-Prototypen, um sich ein Bild der neuen RC213V machen zu können.

Der jüngere der beiden Espargaró-Brüder berichtete anschließend im Interview von seinen Erlebnissen: «Wie immer bei so einem Test war es ein Auf und Ab. Gutes und Schlechtes vermischt sich an solchen Tagen des öfteren. Am Ende motivieren uns die starken Punkte des Motorrads und wir haben gut gearbeitet, der Rhythmus war ordentlich.

«Das Bike fühlte sich gut an, aber es geht darum, weiter zu entwickeln für die kommende Saison. Wir haben noch Raum für Verbesserung. Am Dienstag konzentrierten wir uns auf das bestmögliche Paket und an diesem Tag haben wir uns mehr mit der Zukunft und der Saison 2022 beschäftigt», sagte der 30-Jährige und betonte anschließend: «Jeder kleine Schritt ist wichtig, auch beim aktuellen Motorrad kommt es auf die Fortschritte an.»

Márquez hatte bereits am Dienstag die Möglichkeit die Neuentwicklung von HRC zu testen. Am Dienstag konnte er jedoch weitere wichtige Erkenntnisse sammeln. «Nachdem wir uns am Dienstag mit dem Prototyp beschäftigt haben, haben wir dort am Morgen weitergemacht. Am Nachmittag legten wir den Fokus dann auf das aktuelle Motorrad, wo wir verschiedene Rahmen und unterschiedliche Konzepte ausprobiert haben», so der Spanier.

Bevor der Honda-Pilot zu einem seiner Lieblingsrennen in Austin kommt, betonte er noch, wieso viele beim Test ein gutes Gefühl haben. «Wir sind glücklich und es ist klar, dass jeder das Gleiche zu dem Test sagt. Wir hatten viel Grip auf der Piste und alle werden zufrieden sein, weil sie sich verbessert haben», sagte er und fügte abschließend hinzu: «Nach dem Wochenende hat sich viel verändert, die Strecke hatte viel mehr Gummi und die Haftung war dadurch sehr gut. Man kann das Gas ordentlich aufreißen.»

MotoGP-Test, Misano, Session 4 (22.9.)

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,584 min

2. Nakagami, Honda, + 0,151 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,289

4. Quartararo, Yamaha, + 0,390

5. Viñales, Aprilia, + 0,451

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,521

7. Marc Márquez, Honda, + 0,567

8. Miller, Ducati, + 0,582

9. Marini, Ducati, + 0,617

10. Binder, KTM, + 0,618

11. Alex Márquez, Honda, + 0,675

12. Pirro, Ducati, + 0,747

13. Rins, Suzuki, + 0,768

14. Martin, Ducati, + 1,040

15. Oliveira, KTM, + 1,314

16. Pedrosa, KTM, + 1,375

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,394

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,443

19. Rossi, Yamaha, + 2,072

20. Savadori, Aprilia, + 2,459

21. Raul Fernandez, KTM, + 2,776

22. Gardner, KTM, + 3,502

MotoGP-Test Misano, Session 3 (22.9.)

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,599 min

2. Bagnaia Ducati, + 0,065 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,108

4. Miller, Ducati, + 0,199

5. Nakagami, Honda, + 0,288

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,327

7. Quartararo, Yamaha, + 0,360

8. Viñales, Aprilia, 0,403

9. Oliveira, KTM, + 0,537

10. Marini, Ducati, + 0,557

11. Binder, KTM, + 0,576

12. Marc Márquez, Honda, + 0,647

13. Alex Márquez, Honda, + 0,679

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Martin, Ducati, + 0,813

16. Pirro, Ducati, + 0,892

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,036

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,231

19. Rossi, Yamaha, +1,243

20. Bastianini, Ducati, + 1,376

21. Pedrosa, KTM, +1,774

22. Raul Fernández, KTM, + 2,389

23. Guintoli, Suzuki, + 2,542

24. Savadori, Aprilia, + 2,768

25. Gardner, KTM, + 3,042