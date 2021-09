Brad Binder (KTM, 10.). «Haben sehr hart gearbeitet»

Brad Binder war in der letzten Testsession in Misano der Zehntschnellste. Der Südafrikaner au dem Red Bull KTM Factory Racing Team zog eine positive Bilanz und betonte: «Die letzten beiden Tage liefen gut für uns.»

Brad Binder drehte am zweiten Testtag in Misano 83 Runden und fuhr in der ersten Session die elftschnellste Runde, am Nachmittag war er dann der Zehntschnellste. Nach getaner Arbeit erklärte der KTM-Werkspilot zufrieden: «Die letzten beiden Tage liefen gut für uns, ich habe das Gefühl, dass unsere Performance besser war als am Rennwochenende zuvor.»

«Ich bin ganz allgemein glücklich mit den Fortschritten, die wir erzielt haben. Wir haben sehr hart gearbeitet und mein Rhythmus war ziemlich gut, da habe ich einen guten Schritt nach vorne machen können. Ich war selbst auf gebrauchten Reifen schnell unterwegs, und damit bin ich natürlich zufrieden», fügte der Südafrikaner an.

«Die Mechaniker haben auch einen super Job gemacht und viele verschiedene Dinge ausprobiert. Wie immer waren einige davon gut, andere dafür nicht so sehr. Aber insgesamt fühlen wir uns bereit, um nach Austin zu gehen», betonte Binder, der das Rennen am vergangenen Wochenende auf dem neunten Platz beendet hatte.

Und der 26-Jährige, der aktuell den sechsten WM-Rang belegt, schilderte auch: «Einer der Schwerpunkte war die Verbesserung der Elektronik, wir wollten herausfinden, was wir tun müssen, um besser durch die Kurve zu kommen. Und in dieser Hinsicht haben wir viele verschiedene Sachen ausprobiert, denn da kannn man viel Zeit finden.»

MotoGP-Test, Misano, Session 4 (22.9.)

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,584 min

2. Nakagami, Honda, + 0,151 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,289

4. Quartararo, Yamaha, + 0,390

5. Viñales, Aprilia, + 0,451

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,521

7. Marc Márquez, Honda, + 0,567

8. Miller, Ducati, + 0,582

9. Marini, Ducati, + 0,617

10. Binder, KTM, + 0,618

11. Alex Márquez, Honda, + 0,675

12. Pirro, Ducati, + 0,747

13. Rins, Suzuki, + 0,768

14. Martin, Ducati, + 1,040

15. Oliveira, KTM, + 1,314

16. Pedrosa, KTM, + 1,375

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,394

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,443

19. Rossi, Yamaha, + 2,072

20. Savadori, Aprilia, + 2,459

21. Raul Fernandez, KTM, + 2,776

22. Gardner, KTM, + 3,502

MotoGP-Test Misano, Session 3 (22.9.)

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,599 min

2. Bagnaia Ducati, + 0,065 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,108

4. Miller, Ducati, + 0,199

5. Nakagami, Honda, + 0,288

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,327

7. Quartararo, Yamaha, + 0,360

8. Viñales, Aprilia, 0,403

9. Oliveira, KTM, + 0,537

10. Marini, Ducati, + 0,557

11. Binder, KTM, + 0,576

12. Marc Márquez, Honda, + 0,647

13. Alex Márquez, Honda, + 0,679

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Martin, Ducati, + 0,813

16. Pirro, Ducati, + 0,892

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,036

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,231

19. Rossi, Yamaha, +1,243

20. Bastianini, Ducati, + 1,376

21. Pedrosa, KTM, +1,774

22. Raul Fernández, KTM, + 2,389

23. Guintoli, Suzuki, + 2,542

24. Savadori, Aprilia, + 2,768

25. Gardner, KTM, + 3,042

MotoGP-Test Misano, Session 2 (21.9.)

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

4. Nakagami, Honda, + 0,389

5. Mir, Suzuki, + 0,403

6. Quartararo, Yamaha, + 0,456

7. Marini, Ducati, + 0,474

8. Miller, Ducati, + 0,520

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Aprilia, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Savadori, Aprilia, + 2,973

MotoGP-Test Misano, Session 1 (21.9.)

1. Zarco, Ducati, 1:33,895 min

2. Bradl, Honda, +0,385 sec

3. Pedrosa, KTM, + 1,598

4. Pol Espargaró, Honda, + 4,126

5. Savadori, Aprilia, + 5,118

6. Quartararo, Yamaha, + 11,853

7. Mir, Suzuki, + 13,560

8. Viñales, Aprilia, + 14,669