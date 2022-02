Miguel Oliveira (KTM): «Wissen, was wir zu tun haben»

«Insgesamt waren es fünf sehr lange Testtage bei extrem heißen Bedingungen», fasste Red Bull KTM-Fahrer Miguel Oliveira zusammen, nachdem er am Sonntag beim abschließenden MotoGP-Testtag auf Lombok Platz 11 erreichte.

In der kombinierten Zeitenliste aller drei MotoGP-Testtage auf dem Mandalika International Street Circuit landete KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira auf dem 15. Rang. Zu Pol Espargaró, der mit seiner Honda in 1:31,060 min die Bestzeit auf dem 4,3 km langen Kurs fuhr, fehlten dem Portugiesen 0,560 Sekunden. Am Sonntag standen Tests mit einem neuen Aerodynamik-Paket und mit einer Weiterentwicklung des Auspuffs auf dem Plan der Werksmannschaft.

«Es war ein anstrengender Tag, wir haben erneut sehr viele Runden gedreht und viel mit dem Medium-Hinterreifen gearbeitet. Bei großer Hitze haben wir eine Rennsimulation durchgeführt, dabei hat alles funktioniert und ich hatte eine starke Pace», freute sich Oliveira im Interview am Sonntagnachmittag und betonte: «Wir gehörten zu den schnellsten Fahrern, aber es ist sehr schwierig zu erkennen, was die anderen Piloten wirklich machten.»

Der Portugiese drehte auf der neuen Rennstrecke in Indonesien an allen drei Tagen 114 Runden, die schnellste davon in der Drittletzten am Sonntag. Die ersten 21 Fahrer trennten letztendlich nur 0,855 Sekunden. «Am Ende haben wir uns auf die Zeitenjagd konzentriert und dabei haben wir etwas besser verstehen können, was wir im Qualifying zu tun haben, um eine besser Startposition zu erzielen», sagte der 27-Jährige.

«Insgesamt waren es fünf sehr lange Testtage bei extrem heißen Bedingungen, körperlich fühle ich mich bereit für den Saisonstart», fuhr der KTM-Star fort. «Das Team hat großartig gearbeitet und alles gegeben, die Beteiligten waren eine sehr lange Zeit in Asien unterwegs, dafür möchte ich allen danken. Wir können mit einem guten Gefühl nach Katar reisen, wo wir hoffentlich gut in die Saison starten werden.»

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

