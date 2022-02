Nächster Sturz – Raúl Fernández (KTM) fahruntauglich

In drei Wochen beginnt die erste MotoGP-Saison von Raúl Fernández in Katar

Zwei harte Tage für MotoGP-Rookie Raúl Fernández. Beim dritten Testtag auf dem Mandalika Circuit stürzte der Tech3 KTM-Fahrer erneut schwer. Wie sich herausstellte, war er nicht in der Lage, die RC16 sicher zu bewegen.

Am Samstag musste Moto2-Vizeweltmeister Raúl Fernández seinen ersten schweren MotoGP-Crash verkraften. Der Spanier flog mit seiner Tech3-KTM in Kurve 12 ab und war äußerlich deutlich angeschlagen, er wollte sich den letzten Testtag auf dem 4,3 km langen Madalika International Circuit jedoch nicht entgehen lassen. Voller Euphorie startete der 21-Jährige am Sonntag in den Tag, doch bereits nach wenigen Runden stürzte er erneut.

«Ich fühle mich gut, das Problem ist nur, dass ich nicht fahren konnte», ärgerte sich Fernández. «Wenn du normal auf einem MotoGP-Bike unterwegs bist, kann dein Körper mit der Geschwindigkeit umgehen. Als ich am Morgen auf der Strecke war, konnte ich den Speed nicht einschätzen, also bin ich noch mal gestürzt, weil ich zu spät gebremst habe.»

Der Spanier fand sich zunächst nicht zurecht: «Als ich abgeflogen bin, habe ich nicht verstanden, warum. Es hat sich so angefühlt, als hätte ich am selben Bremspunkt gebremst.»

«Nach dem Sturz bin ich in «Clinica Mobile», um meinen Gesundheitszustand zu checken. Der Arzt sagte mir, dass ich nicht weitermachen kann, weil ich einen großen Schlag auf den Kopf bekommen habe», sagte der KTM-Pilot und betonte: «Es war zu gefährlich, obwohl ich mich am Morgen sehr gut gefühlt hatte. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich kein Gefühl für die Geschwindigkeit hatte.»

Zusammengefasst sieht der Rookie seine Lernkurve sehr positiv. Seit dem ersten Test in Jerez im November verbesserte sich Fernández von 1,8 Sekunden Rückstand auf 1,3, obwohl die Zeitenjagd am Sonntag ausfiel. «Wir hatten eine gute Testphase mit über 200 Runden in Sepang und mehr als 100 Runden in Mandalika. Das Gefühl mit dem Bike und mit dem Team ist sehr gut, wir sind nicht weit weg von den Werksfahrern.»

«Ich benötige nun zwei, drei Tage Pause, bevor ich mit dem Training weitermachen kann. Ich bin bereit für den Saisonstart. Es ist schwierig zu sagen, was mein Ziel für Katar ist. Wir müssen von Rennen zu Rennen schauen», sagte er zu seiner Erwartungshaltung für den Saisonstart. «Die Testfahrten sagen nicht sehr viel über den wirklichen Stand der Dinge aus. Auch in der Moto2-Klasse war ich bei den Testfahrten im Vorjahr nicht unter den ersten Piloten, beim Saisonstart habe ich dann um die Führung gekämpft.»

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Mandalika-Test, Sonntag (13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

5. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

6. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

8. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

9. Brad Binder, KTM, 1:31,574

10. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

11. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

12. Luca Marini, Ducati, 1:31,665

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

14. Marc Márquez, Honda, 1:31,793

15. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

16. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

17. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

19. Enea Bastianini, Ducati, 1:32,010

20. Jorge Martin, Ducati, 1:32,544

21. Remy Gardner, KTM, 1:32,860

22. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

231. Raúl Fernández, KTM, 1:34,896

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603