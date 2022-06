Alex Rins (Suzuki/3.): «Gefährliche Angelegenheit»

Alex Rins gab am Freitag in Assen ein gutes Comeback

Bei seinem MotoGP-Comeback in Assen machte Alex Rins sowohl bei Regen als auch im Trockenen eine gute Figur. Aufgrund der prekären Wetterverhältnisse mahnte der Suzuki-Pilot die Rennleitung.

Nach seinem Handgelenks-Bruch in Montmeló musste Alex Rins den Deutschland-GP vorzeitig abbrechen. In Assen versuchte der Suzuki-Pilot sein erneutes Comeback, diesmal mit größerem Erfolg. «Das Handgelenk fühlt sich gut an», freute sich der 26-jährige Spanier am Freitag in Assen. «Lediglich bei den schnellen Richtungswechseln und in der langsamen Kurve 5 habe ich Schmerzen. Aber insgesamt bin ich über meinen Fortschritt glücklich.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Assen © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Zarco und Quartararo © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller Zurück Weiter

Das erste freie Training auf dem 4,542 km langen TT Circuit wurde durch Starkregen beeinträchtigt, jedoch wurde die Session nicht unterbrochen. Rins zeigte sich mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. «Das war eine gefährliche Angelegenheit. Wir haben mit den Rennkommissaren gesprochen, aber ich glaube, sie haben die rote Flagge nicht gezeigt, da einige Fahrer ihre Rundenzeit immer noch verbessern konnten. Wir waren gerade einmal vier Fahrer auf der Strecke.»

Trotz der Bedenken endete das Training für den WM-Dritten von 2020 positiv. Mit 0,527 sec Rückstand auf die Bestzeit von Ducati-Regenspezialist Jack Miller landete er auf Rang 7. Im Verlauf der zweiten Trainings am Nachmittag trocknete die Strecke kontinuierlich ab. Auch hier machte Rins eine gute Figur und beendete den Tag schließlich als Gesamt-Dritter.

Beim Montmeló-Test, den Rins verletzungsbedingt verpasst hatte, hatte Suzuki zwei neue Verkleidungen geliefert. Während Teamkamerad Joan Mir diese testen konnte, musste sich Rins ohne Test-Kilometer für eine Variante entscheiden. «Während ich die sichere Version verwende, die nur leichte Modifikationen aufweist, hat Joan die riskantere Variante gewählt», analysierte Rins. «Es ist gefährlich, Dinge einzusetzen, die man zuvor nicht getestet hat. Daher habe ich mich für die Verkleidung mit mehr Anpressdruck und damit für den sichereren Weg entschieden», erklärte der Spanier seine Entscheidung.

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,305 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,337

4. Miller, Ducati, + 0,559

5. Mir, Suzuki, + 0,625

6. Viñales, Aprilia, + 0,664

7. Brad Binder, KTM, + 0,853

8. Zarco, Ducati, + 1,012

9. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

10. Bastianini, Ducati, + 1,042

11. Nakagami, Honda, + 1,230

12. Marini, Ducati, + 1,262

13. Alex Márquez, Honda, + 1,325

14. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

15. Oliveira, KTM, + 1,402

16. Martin, Ducati, + 1,549

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

18. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

20. Savadori, Aprilia, + 1,807

21. Gardner, KTM, + 1,948

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

23. Bradl, Honda, + 2,677

24. Fernández, KTM, + 2,952

– Aleix Espargaró*, Aprilia, + 8,086



*= letzter Run gestrichen (technisches Vergehen) und damit nicht innerhalb der 105-Prozent-Regel



MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857