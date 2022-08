Miguel Oliveira (22.): «Kein Angebot auf dem Tisch»

Ein Sturz am Ende des zweiten MotoGP-Trainings lies Miguel Oliveira am Freitag des Österreich-GP auf Rang 22 stranden. Neben lobenden Worten zur neuen Schikane äußerte sich das Red Bull-KTM-Ass zu seiner MotoGP-Zukunft.

Für KTM-Werkspilot Miguel Oliveira lief der Trainingsfreitag auf dem Red Bull Ring durchwachsen. In der ersten Session am Morgen hatte er sich mit 1,666 sec Rückstand auf die Bestmarke von Jacke Miller (Ducati) Platz 13 gesichert. Doch im zweiten Training am Nachmittag wurde der Portugiese schließlich bis auf Position 22 zurückgereicht. Die Ursache für das schwache Abschneiden war ein Sturz in Kurve 9: «Ein kleiner Sturz am Ende von FP2 hat meine Hoffnungen auf eine Zeitenverbesserung zerstört, was sehr ärgerlich war. Ich hoffe, dass es am Samstagmorgen trocken bleibt, damit ich mich noch einmal verbessern kann», erklärte Oliveira die Situation.

Der WM-Zehnte hat gute Erinnerungen an die Piste in der Steiermark, 2020 feierte er hier seinen ersten MotoGP-Sieg. Im Gegensatz zu einigen seiner Konkurrenten wie Takaaki Nakagami (Honda) oder Jorge Martin (Ducati) mag der 27-Jährige die neue Schikane: «Sie gibt der Strecke einige Emotionen. Sie sieht langsamer aus als sie ist, eigentlich ist sie ziemlich flüssig.»

Weiterhin lobte Oliveira: «Die Schikane erhöht die Sicherheit der Strecke enorm. Wir müssen die erste Rennrunde abwarten. Die erste Kurve der Schikane ist sehr eng, ich weiß nicht wie viele Motorräder dort gleichzeitig reinpassen werden.» In Hinblick auf den Rennverlauf ist der KTM-Pilot daher gespannt: «Ich denke, es gibt nur eine schnelle Linie, um die Schikane zu passieren, dort zu überholen wird schwer werden.»

Für die MotoGP-Saison 2023 ist Oliveira derzeit noch arbeitslos, seinen Platz im KTM-Werksteam übernimmt Jack Miller. Eine Degradierung ins Tech3-Team hatte der Portugiese abgelehnt. Doch da das Team 2023 mit GASGAS als Werksteam an den Start gehen wird, könnte Oliveira seine Entscheidung noch einmal überdenken. «Ich habe noch kein Angebot auf dem Tisch liegen», betonte er am Freitag in Spielberg. «Aber natürlich haben sie ihre Bemühungen um mich noch einmal verstärkt, damit ich in der KTM-Familie bleibe. Aber momentan kann ich weder ja noch nein sagen.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Spielberg:

1. Zarco, Ducati, 1:29,837 min

2. Miller, Ducati, + 0,024 sec

3. Martin, Ducati, + 0,029

4. Quartararo, Yamaha, + 0,040

5. Bagnaia, Ducati, + 0,160

6. Marini, Ducati, + 0,193

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,229

8. Bastianini, Ducati, + 0,229

9. Viñales, Aprilia, + 0,276

10. Brad Binder, KTM, + 0,291

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,310

12. Nakagami, Honda, + 0,474

13. Rins, Suzuki, + 0,484

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,527

15. Mir, Suzuki, + 0,618

16. Alex Márquez, Honda, + 0,672

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,780

18. Dovizioso, Yamaha, + 0,802

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,863

20. Savadori, Aprilia, + 1,037

21. Bradl, Honda, + 1,345

22. Oliveira, KTM, + 1,478

23. Gardner, KTM, + 1,487

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,738

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,141



MotoGP-Ergebnis FP1, Spielberg:

1. Miller, Ducati, 1:30,756 min

2. Zarco, Ducati, + 0,618 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,820

4. Martin, Ducati, + 0,860

5. Quartararo, Yamaha, + 1,017

6. Rins, Suzuki, + 1,119

7. Brad Binder, KTM, + 1,157

8. Nakagami, Honda, + 1,185

9. Bastianini, Ducati, + 1,220

10. Dovizioso, Yamaha, + 1,251

11. Viñales, Aprilia, + 1,318

12. Bezzecchi, Ducati, + 1,565

13. Oliveira, KTM, + 1,666

14. Alex Márquez, Honda, + 1,681

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,732

16. Bagnaia, Ducati, + 1,757

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,801

18. Bradl, Honda, + 1,992

19. Di Giannantonio, Ducati, + 2,019

20. Pol Espoargaró, Honda, + 2,149

21. Savadori, Aprilia, + 2,207

22. Marini, Ducati, + 2,242

23. Fernández, KTM, + 3,040

24. Darryn Binder, Yamaha, + 4,316

25. Gardner, KTM, + 4,336