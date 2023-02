Miguel Oliveira (Aprilia): «Sollten schneller sein»

Miguel Oliveira in Sepang

Nach einem frühen Sturz beendete Miguel Oliveira den ersten MotoGP-Testtag in Sepang auf Platz 14. Der Aprilia-RNF-Neuzugang nannte die Defizite seines neuen Arbeitsgerätes und erklärte daraufhin seinen Aufgabenbereich.

Nach vier Jahren als KTM-Pilot wechselt Miguel Oliveira 2023 in das neue Aprilia-Kundenteam CryptoDATA RNF. Bei seinem ersten Ausritt mit der Aprilia RS-GP im November 2022 in Valencia beeindruckte der 28-Jährige mit der viertschnellsten Zeit. Am Freitag rückte der Portugiese auf dem Sepang International Circuit zum zweiten Mal auf seinem neuen Einsatzgerät aus, musste jedoch früh einen Sturz einstecken, bei dem er unverletzt blieb.

Der Portugiese absolvierte insgesamt 50 Runden und schilderte im Anschluss seine Eindrücke. «Im Vergleich zum Vorjahr und zur KTM ist alles anders. Der Motor, die Leistung, das Handling des Bikes, alles ist neu. Das Motorrad ist wendig, jedoch ist es schwierig zu stoppen.» Er ergänzte: «Es ist nicht leicht, ein Set-up zu finden, bei dem man diese Agilität beibehält und gleichzeitig ein gutes Bremsverhalten erzielt.»

Während die beiden Werksfahrer Maverick Viñales und Aleix Espargaró auf den Plätzen 2 und 6 gut mitmischten, fand sich Oliveira mit 1,260 sec Rückstand auf die Bestmarke von Marco Bezzecchi (Ducati, 1:58,470 min) auf Rang 14 wieder. Sein diesjähriger Teamkollege Raúl Fernández reihte sich einen Platz dahinter als 15. ein. «Die Dinge laufen nicht so schnell ab, wie sie eigentlich sollten. Doch es war lediglich der erste Tag, wir sollten uns keinen Druck machen», lautete das Fazit des Aprilia-Piloten. «Wir haben das Basis Set-up nicht angerührt, erst am Samstag werden wir dort einiges ausprobieren, um das Bike für mich fahrbarer zu machen», erklärte Oliveira seinen weiteren Testplan.

Der fünffache MotoGP-Sieger wird in diesem Jahr die 2022er-Version der Aprilia RS-GP pilotieren. Dabei erhalten er und das Team, das in der letzten Saison noch auf Yamaha unterwegs war, direkte Werksunterstützung von der Mannschaft aus Noale. «In der Box spürt man die Werksunterstützung», kommentierte Oliveira diesen Umstand. «Das ist auch notwendig. Die Crew muss sich umstellen und einige Leute haben Zweifel. Deshalb ist es gut, die Aprilia-Leute in der Box zu haben, um sicherzustellen, dass alles richtig abläuft und dass sie einen Ansprechpartner für Fragen haben.»

Ergebnis IRTA-MotoGP-Test Sepang, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)