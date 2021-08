Michael Rinaldi (Ducati): Nach Most WM-Rang 4 möglich

Nach einem verhaltenen Saisonbeginn haben sich die Ergebnisse von Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi stabilisiert. Nach dem Meeting der Superbike-WM 2021 in Most schielt der Italiener auf den vierten WM-Rang.

Bei seinem Heimrennen in Misano gelangen Michael Rinaldi seine ersten Siege als Ducati-Pilot, die ihn in der Gesamtwertung von Rang 10 auf Platz 5 nach vorne gespült haben. Als Zweiter im Superpole-Race in Assen oder als Vierter im ersten Lauf in Most bestätigte der Italiener seine Verpflichtung im Aruba-Werksteam, auch wenn er sich immer noch zu viele Ausrutscher nach unten leistet.

Doch nach Platz 4 im ersten Rennen erreichte Rinaldi im Superpole-Race nur Platz 11, was Startplatz 11 für den zweiten Superbike-Lauf bedeutete. Für sein Comeback als Fünfter wurde der Superstock-1000-Champion von 2017 von seinem Team gefeiert.



«Leider hat das Ergebnis im Superpole-Race unsere Chancen auf das Podium im zweiten Rennen deutlich geschmälert», bedauerte Rinaldi. «Zu Beginn hatte ich nicht genug Grip, aber ab Rennmitte verbesserte sich das Gefühl und ich konnte Haslam und Sykes überholen und mir dann auch noch Lowes schnappen. Ich bin relativ zufrieden, auch wenn klar ist, dass wir daran arbeiten müssen, schneller zu werden.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Bassani und Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Rabat und Van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Lowes und Gerloff © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Locatelli und Rea © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Redding und Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Rea und Locatelli © Gold & Goose Fritz, Vinales, Davies © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Scott Redding © Gold & Goose Sieger Scott Redding © Gold & Goose Razgatlioglu, Redding, Rea © Gold & Goose Sieger Scott Redding Zurück Weiter

Insgesamt verlief das Rennwochende in Tschechien für Rinaldi positiv, denn in der Gesamtwertung kommt mit acht Punkten Rückstand auf Alex Lowes (Kawasaki) der vierte WM-Rang in Reichweite.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Bassani und Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Rabat und Van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Lowes und Gerloff © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Locatelli und Rea © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Redding und Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Rea und Locatelli © Gold & Goose Fritz, Vinales, Davies © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Scott Redding © Gold & Goose Sieger Scott Redding © Gold & Goose Razgatlioglu, Redding, Rea © Gold & Goose Sieger Scott Redding Zurück Weiter