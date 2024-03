Überraschung: ROKiT Haslam mit Ducati in Barcelona

Beim Meeting der Superbike-WM 2024 in Barcelona ergänzen vier Wildcard-Piloten die Startaufstellung. Was es mit dem Auftritt von ROKiT Haslam Racing mit Ducati auf sich hat.

Ab dem Europaauftakt auf dem Circuit de Catalunya Barcelona wird es voll im Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft. Während die Superbike-WM mit 23 Motorrädern eine identische Anzahl wie auf Phillip Island aufweist, sind in der Supersport-Kategorie die Piloten der WorldSSP-Challenge sowie zwei Gaststarter dabei.

Eine Wildcard erhielt der Nordire Eugen McManus, der sich schon in den vergangenen drei Jahren als Ersatz- und Gaststarter an der Supersport-WM versuchte. Für Punkte reichte es jedoch nicht 2021 mit Yamaha, nicht 2022 mit Kawasaki und auch nicht im vergangenen Jahr mit Triumph. Wenn der 24-Jährige am kommenden Wochenende antritt, wird er eine Ducati V2 pilotieren. Gemeldet ist McManus mit dem Team ROKiT Haslam Racing, das an der britischen Superbike-Serie mit Leon Haslam und BMW an den Start geht.

«Ich unterstütze Eugene und seinen Bruder seit drei oder vier Jahren, beide sind erst in diesem Jahr auf Ducati gewechselt», erzählte Leon Haslam auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «In Barcelona treten sie unter dem Banner von ROKiT an und wir werden versuchen, weitere Gaststarts für sie zu organisieren.»

Zweiter Gaststarter ist der frühere GP-Pilot Lorenzo Dalla Porto (AltoGo Yamaha).

In Barcelona beginnt außerdem die 2024er-Saison der Supersport-WM 300 und des Yamaha R3 World Cups. Das ohnehin üppige 300er-Feld wird vom Italiener Emanuele Cazzaniga (Yamaha) und dem Niederländer Melvin van der Voort (Yamaha) ergänzt. Van der Voort ist aktueller SSP-Champion der IDM und wollte eigentlich in die spanische 600er-Serie wechseln.