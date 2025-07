Rookie Ryan Vickers: «Viele haben mir gratuliert»

Motocorsa Ducati begleitet Ryan Vickers 2025 in der Superbike-WM in seiner Rookie-Saison. Der Engländer aus der Nähe von Cambridge erlebte in Donington Park sein bisher bestes Wochenende.

Fast niemand hatte vor der Saison 2025 Ryan Vickers auf seinem Zettel. Motocorsa Ducati verpflichtete den heute 26-Jährigen für eine Saison in der Superbike-WM und bestreitet somit den Weg mit dem Rookie. Nach dem Event in Donington Park konnte Vickers dann auch so richtig lächeln, denn er kämpfte in allen Rennen um die Top-10 und fuhr sogar zeitweise vor dem WM-Dritten Danilo Petrucci auf dem 4,023 km langen Kurs. Letztendlich sicherte er sich 9 WM-Punkte und ein positives Gefühl.

«Wir haben es geschafft, am gesamten Wochenende stabil in den Top-10 zu fahren. Mein Qualifying mit Platz 7 war wirklich sehr gut und in den zwei Hauptrennen waren wir voll im Kampf mit den Jungs, das war die Hauptsache», so der Ducati-Pilot. «Klar, im Sprintrennen haben wir ein paar Fehler gemacht, aber ich denke, fast jeder hatte Probleme, als der Reifen nachließ. Ich hatte eine gute Pace, konnte mit Petrucci mitfahren, musste aber in der letzten Kurve einmal durchs Gras.»

Vickers, der 2024 sieben Läufe bei den British Superbikes auf Yamaha gewonnen hatte, erklärte anschließend: «Am Ende haben wir uns stark verbessert im Vergleich zu den anderen Rennen in diesem Jahr und ich bin glücklich. Klar war ein gewisser Heimvorteil vorhanden, aber wir haben allen gezeigt, dass unser Potenzial vorhanden ist. Wir brauchen etwas Zeit, denn Strecken zu erlernen ist nicht einfach, gerade mit der Erfahrung der anderen Jungs. Ich verbessere mich von Zeit zu Zeit und wir lernen immer mehr dazu. Das Team ist glücklich und wir arbeiten wirklich gut. Selbst, wenn wir am Limit sind, haben wir in den Nachbesprechungen immer schon wieder neue Ideen, wo wir uns verbessern können.»

«Es ist super, dass wir so viele Fans an der Strecke hatten, viele Nationalflaggen und auch die Marshals machten einen fantastischen Job», schwärmte der WM-19. von der Atmosphäre beim Event in Donington Park. «Ich kenne viele Leute noch aus der BSB und viele haben mir gratuliert zu der bisherigen Saison. Es gab keinen einzigen schlechten Kommentar, alle waren sehr freundlich zu mir. Das hilft, denn die Leute müssen abgeholt werden. Es gab einige Versuche, britische Fahrer in die WorldSBK zu holen, ich will nicht sagen, dass das fehlgeschlagen ist, aber es hat meistens nicht gut funktioniert. Es motiviert mich, diese Arbeit für mich, aber auch für alle Briten durchzuführen.»

© Gold & Goose Wilkommen zurück, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea & Scott Redding © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea & Xavier Vierge © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose 2. Rennen - Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu & Sam Lowes © Gold & Goose 2. Rennen - Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista Zurück Weiter