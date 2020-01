Formel 1

Gleich notieren: Alle Formel-1-Startzeiten 2020

​​​Nun steht auch fest, wann der Grand Prix von Japan gestartet wird – als drittes Rennen neben Silverstone und Austin erhält Suzuka eine andere Startzeit. Gleich alle Termine in die Jahresplanung eintragen!

Die neue Formel-1-Führung ist 2018 dazu übergegangen, die Rennen in Europa eine Stunde später zu starten und immer um zehn Minuten nach der vollen Stunde. Immer wieder fragen unsere Leser: Was bitteschön soll das mit den zehn Minuten nach? Antwort: Dieser Schritt ist erfolgt, damit jene Sender, die nur ein kurzes Zeitfenster für die Live-Übertragungen zur Verfügung haben, eine kurze Vorberichterstattung liefern können.

Die Rennwochenenden in Europa und in Brasilien wurden umgestellt, um mehr Fans zu erreichen. Dazu begannen die Rennen später, besonders in den Sommermonaten.

Für 2020 ist das Programm leicht retuschiert worden. Drei Rennen erhalten eine andere Startzeit: Silverstone wird eine Stunde später gestartet, Austin ebenfalls, der Start in Japan hingegen wird um 60 Minuten vorgezogen.

Hier die Qualifikations- und Rennzeiten in der Übersicht – gleich in Ihren Jahresplaner eintragen!



Australien

Qualifikation: 17.00 Lokalzeit (= 7.00 europäischer Zeit)

Rennen: 16.10 (6.10)



Bahrain

Qualifikation: 18.00 (16.00)

Rennen: 18.10 (16.10)



Vietnam

Qualifikation: 15.00 (10.00)

Rennen: 14.10 (9.10)



China

Qualifikation: 15.00 (9.00)

Rennen: 14.10 (8.10)



Niederlande

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.10



Spanien

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.10



Monaco

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.10



Aserbaidschan

Qualifikation: 17.00 (15.00)

Rennen: 16.10 (14.10)



Kanada

Qualifikation: 14.00 (20.00)

Rennen: 14.10 (20.10)



Frankreich

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.10



Österreich

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.10



Grossbritannien

Qualifikation: 15.00 (16.00)

Rennen: 15.10 (16.10)



Ungarn

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.10



Belgien

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.10



Italien

Qualifikation: 15.00

Rennen: 15.10



Singapur

Qualifikation: 21.00 (15.00)

Rennen: 20.10 (14.10)



Russland

Qualifikation: 15.00 (14.00)

Rennen: 14.10 (13.10)



Japan

Qualifikation: 14.00 (7.00)

Rennen: 13.10 (6.10)



USA

Qualifikation: 16.00 (23.00)

Rennen: 14.10 (21.10)



Mexiko

Qualifikation: 13.00 (20.00)

Rennen: 13.10 (20.10)



Brasilien

Qualifikation: 15.00 (18.00)

Rennen: 14.10 (17.10)



Abu Dhabi

Qualifikation: 17.00 (14.00)

Rennen: 17.10 (14.10)