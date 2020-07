Österreich-GP: Das Geisterrennen im Fernsehen

Gelingt Max Verstappen auf dem Red Bull Ring der dritte Sieg in Folge?

​Am 5. Juli findet das erste Geisterrennen der Formel-1-Historie statt. Der Red Bull Ring in der Steiermark ist Austragungsort des wegen der Corona-Pandemie verspäteten Saisonbeginns der Königsklasse.

Die Formel 1 zeigt endlich ihr erstes Saisonrennen, wegen der Corona-Pandemie nicht Mitte März in Australien, sondern Anfang Juli auf dem Red Bull Ring. Wir erleben drei Premieren: Noch nie begann eine Formel-1-WM so spät, noch nie in Österreich und noch nie als Geisterrennen.

Die Bedeutung von «ohne Zuschauer» ist an einigen treuen Verstappen-Fans etwas vorbeigegangen, wie Bilder meines Kollegen Adam Cooper zeigen. Er entdeckte ein paar einsame Campingfahrzeuge im beinahe leeren Umfeld des Red Bull Rings.

Sie hoffen auf den dritten Sieg ihres Lieblingsfahrers Max Verstappen in Serie beim Heimrennen von Red Bull. Die Chancen dazu sind gemischt. An rohem Speed ist Weltmeister Mercedes überlegen. Vielleicht wird es sich als genialer strategischer Schachzug erweisen, dass Max als einziger Pilot in den Top-Ten mit harten Reifen ins Rennen geht.

Vielleicht wird es Red Bull Racing-Honda auch helfen, dass es nochmals wärmer wird – mit bis zu 28 Grad ist der Sonntag der wärmste Tag des ganzen Wochenendes. 2019 hatte Mercedes in der Hitze beim Österreich-GP geschwächelt. Aber Technikchef James Allison sagt: «Damals haben wir den Kühlbedarf des Autos falsch berechnet, das wird uns nicht noch einmal passieren.»



Obige Camper werden die Rennwagen vielleicht zu hören, aber nicht live zu sehen bekommen. Wir vermuten, sie gucken das Rennen online. Ob die Fans nun den Fernseher einschalten oder Computer, Laptops, Tablets oder Smart Phones – hier ist die Übersicht der wichtigesten Sendetermine.





Österreich-GP 2020 im Fernsehen

Sonntag, 5. Juli

13.05: ORF 1 – Niki Nationale, ein Leben in der Pole-Position

13.30: RTL – F1-Spezial, mit Vollgas aus der Corona-Krise

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.30: SRF2 – Vorberichte und GP Österreich

14.35: ORF 1 – Vorberichte und Rennen

15.00: RTL – GP Österreich

15.05: Sky Sport 2 – GP Österreich

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Österreich Wiederholung