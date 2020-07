Steiermark-GP im Fernsehen: GP-Teams in Sorge

Daniil Kvyat in Schwierigkeiten

​Der zweite Formel-1-WM-Lauf der Saison kommt als Grosser Preis der Steiermark daher. Es wird erneut auf dem Red Bull Ring gefahren, aber einige Voraussetzungen sind anders als eine Woche zuvor.

Erstmals in der Historie der Königsklasse erleben wir zwei Rennen innerhalb von acht Tagen auf der gleichen Strecke. Nach dem Grossen Preis von Österreich nun den Grand Prix der Steiermark. Die Voraussetzungen für die zehn Teams haben sich geändert: Sie haben am ersten GP-Wochenende reichlich Runden gedreht – und auch reichlich Sorgen. Nur elf Fahrer sahen die Zielflagge, so wenige wie seit Melbourne 2008 nicht mehr, mit völlig unterschiedlichen technischen Ursachen.

Die Gründe für die hohe Ausfallrate: Das erste Rennen führt fast jedes Mal zu einer hohen Anzahl von Ausfällen, siehe Statistik Grand Prix von Australien. Quali und Rennen mit Volldampf sind einfach andere Belastungen für einen Rennwagen als Testfahrten.

Der Red Bull Ring weist wie der Strassenkurs im Albert-Park einen hohen Vollgasanteil auf. Im Gegensatz zur australischen Bahn sind die Randsteine des Red Bull Rings Gift für die Rennwagen – siehe Probleme von Mercedes.

Hier die Ausfall-Liste des ersten WM-Laufs:



Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda): Motor-Elektronik

Daniel Ricciardo (Renault): Motor überhitzt

Lance Stroll (Racing Point-Mercedes): Motor verliert Leistung

Kevin Magnussen (Haas-Ferrari): Bremsen

Romain Grosjean (Haas-Ferrari): Bremsen

George Russell (Williams-Mercedes): Fallender Benzindruck

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari): Rad verloren

Alex Albon (Red Bull Racing-Honda): Motor-Elektronik

Daniil Kvyat (AlphaTauri-Honda): Aufhängungsschaden



Für die Teams ist das alles schwierig, für die Fans fabelhaft, weil eine Unwägbarkeit wie in den 80er Jahren spannende Rennen ermöglicht. Damit Sie von der ganzen Action aus der Steiermark nichts verpassen, haben wir für Sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst.





Steiermark-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 10. Juli

9.00: Sky Sport 1 – GP Österreich Wiederholung

10.40: ORF 1 – F1 News

10.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: ORF 1 – F1 News

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training

17.35: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 11. Juli

1.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

2.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

6.50: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.20: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.20: ORF 1 – F1 News

11.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

11.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.15: ORF 1 – 50 Jahre Grand Prix Geschichte in Spielberg

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.20: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.50: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 12. Juli

0.00: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

4.00: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – 70 Jahre Formel 1

13.50: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum GP Steiermark

15.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum GP Steiermark

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Steiermark Wiederholung