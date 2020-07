Lewis Hamilton: Diese Schumacher-Rekorde fallen 2020

​Mercedes-Star Lewis Hamilton (35) ist erfolgshungrig wie ein 20-Jähriger. Der sechsfache Weltmeister wir weiter Formel 1 fahren und die Rekorde von Michael Schumacher einen nach dem anderen niederrreissen.

Lewis Hamilton ist noch lange nicht fertig mit der Formel 1. Der inzwischen 35-Jährige will der Königsklasse weiter verbunden bleiben, so ist er heute schon neugierig auf die komplett neuen Rennwagen, die 2022 kommen. Der Engländer sagt: «Wenn die neuen Regeln das bewirken, was sie auf dem Papier verheissen, könnte das die beste Formel-1-Ära seit sehr langer Zeit werden. Da will ich natürlich mit dabei sein.»

Der Erfolgshunger von Hamilton ist nicht gesättigt, und der sechsfache Weltmeister wird weiter Rekorde von Michael Schumacher an sich reissen, einen nach dem anderen. Welche Bestmarken sind daneo in Gefahr? Gibt es auch Rekorde von Schumi, unantastbar sind? Hier einige Antworten.

WM-Titel

Michael Schumacher ist Rekord-Champion: sieben WM-Titel. Lange herrschte die Meinung vor, dass diese Bestmarke nicht geknackt werden könne. Doch Lewis Hamilton fehlt nur noch ein Titel, um mit dem grossen Deutschen gleichzuziehen.



Fünf WM-Titel in Serie

Als Michael Schumacher 1996 zu Ferrari kam, hofften die Tifosi auf den ersten Fahrer-WM-Titel seit Jody Scheckter 1979. Sie mussten dann reichlich Geduld zeigen – erst im fünften Jahr in Rot klappte es endlich mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Aber nicht einmal in den kühnsten Träumen hätten die Ferrari-Fans erwartet, dass Michael Schumacher von 2000 bis 2004 fünf WM-Titel in Serie gewinnen würde. 1997 gegen Jacques Villeneuve, 1998 und 1999 gegen Mika Häkkinen, dazu 2005 und 2006 gegen Fernando Alonso zog Schumi knapp den Kürzeren, es hätten also leicht noch mehr Titel werden können. Kein Pilot hat mit einem einzigen Team so viele Titel erobert und schon gar nicht in Serie. Lewis Hamilton hätte das von 2014 bis 2018 egalisieren können, aber Nico Rosberg machte dem Engländer 2016 einen fetten Strich durch die Rechnung. 2017, 2018 und 2019 hat Lewis den Titel geholt, er müsste also noch zwei Mal nachlegen, um sich auf Augenhöhe mit Schumacher zu befinden.



91 Grand-Prix-Siege

Michael Schumacher hat mit 91 GP-Triumphen fast so oft gewonnen wie Alain Prost (51 Siege) und Ayrton Senna (41) zusammen! Aber Lewis Hamilton kommt inzwischen auf 84 GP-Erfolge, und wenn der Mercedes 2020 so stark ist wie beim WM-Auftakt in Österreich, wenn zudem trotz Corona vielleicht 15 oder 16 Rennen gefahren werden können, dann kann Hamilton diese 91 Siege erreichen.



13 Saisonsiege

Als Michael Schumacher 2002 und 2004 gleich dreizehn Saisonläufe gewann, sagte jeder – ein Rekord für die Ewigkeit. Und dann gelang Sebastian Vettel 2013 das Gleiche! Mercedes-Star Lewis Hamilton kam 2014, 2018 und 2019 auf jeweils elf Saisonsiege. Das zeigt: Ein solcher Rekord ist zu knacken.



Siege pro Saison

Schumacher kam in 15 aufeinanderfolgenden Saisons auf mindestens einen Sieg. Hamilton steht im Moment bei 13. Schumis Bestmarke kann also 2021 eingeholt und 2022 übertroffen werden.



8 Siege im gleichen WM-Lauf

Michael Schumacher und Frankreich, das war eine ganz besondere Beziehung. Gleich acht Mal konnte Schumi den Frankreich-GP gewinnen. Lewis Hamilton hat inzwischen bei zwei WM-Läufen je sieben Mal triumphiert – in Kanada und in Ungarn.



77 beste Rennrunden

Lewis liegt um satte 30 beste Rennrunden hinter Michael Schumacher, es steht 77:47 für Schumacher. 2019 hat Hamilton seine Bilanz um sechs verbessert. Diese Schlagzahl ist zu wenig, um den Deutschen einzuholen.



155 Podestplatzierungen

Wie Michael Schumachers 91 Siege galten auch seine 155 Podestplatzierungen als Rekord für die Ewigkeit. Inzwischen sind wir uns da nicht mehr so sicher. Denn Lewis Hamilton konnte 151 Mal aufs Podest klettern, und die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen, wie sehr Schumis Rekord ins Wanken gerät – 2016 kam der Brite 16 Mal unter die ersten Drei, 2015 18 Mal, 2016 17 Mal, 2017 13 Mal, 2018 und 2019 je 17 Mal. Dieser Rekord dürfte 2020 fallen.



Hattricks

Schumacher schaffte 22 Formel-1-Hattricks, bestehend aus Pole-Position, Sieg und schnellster Rennrunde. Hamilton steht im Moment bei 15.



19 Podestplatzierungen in Folge

Von Indianapolis 2001 bis Suzuka 2002 hüpfte Michael Schumacher 19 Mal in Folge aufs Siegerpodest – Lewis Hamilton hat in der Turbo-Ära bewiesen, dass dieser Rekord knackbar ist. Von Monza 2014 bis Silverstone 2015 stand er 16 Mal hintereinander auf dem Podest. Nach Rang 4 in Österreich 2020 fängt er beim zweiten Rennen in der Steiermark allerdings wieder bei null an.



221 Punktefahrten

Die Bestmarke von Michael Schumacher ist umso bemerkenswerter, weil es erst seit 2003 für die ersten acht Fahrer eines Grand Prix Punkte gibt und erst seit 2010 für die ersten Zehn. Lewis Hamilton wird diesen Rekord 2020 wohl knacken, er steht schon bei 214.



5111 Führungsrunden

Schumi hat 5111 Runden in Führung eines WM-Laufs zurückgelegt. Sein härtester aktiver Verfolger ist Lewis Hamilton mit 4486. Sebastian Vettel ist Dritter mit 3495.



180 Grands Prix in Treue

Sollte Hamilton über 2020 hinaus für zwei Jahre bei Mercedes verlängern, dann rückt ein weiterer Rekord von Schumi in Sichtweite: jener des treuesten Formel-1-Fahrers. Michael Schumacher hat für Ferrari 180 WM-Läufe bestritten, Hamilton steht bei 141.