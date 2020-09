Alex Albon (Red Bull Racing): Viel Arbeit, wenig Lohn

​Alexander Albon brachte in Sotschi seinen Red Bull Racing-Renner nur auf Rang 10 ins Ziel, worauf der Thai-Brite meinte: «Das war viel Arbeit für wenig Lohn. Wir verloren zu Beginn des Rennens zu viel Zeit.»

Alexander Albon hatte im Abschlusstraining zum Russland-GP nur den zehnten Startplatz herausgefahren. Der Drittplatzierte des Grossen Preises der Toskana in Mugello verstand nicht, wie er so viel Zeit auf seinen Red Bull Racing-Stallgefährten Max Verstappen einbüssen konnte.

Später fanden die RBR-Spezialisten am Wagen des 24jährigen Londoners ein Problem mit dem Getriebe. Es wurde unumgänglich, eine neue Kraftübertragung einzubauen, das bedeutete – fünf Startplätze zurück. Auf dem 15. Startplatz wusste der Thai-Brite: Das Rennen von Sotschi wird ein hartes Stück Arbeit.

Nach dem Rennen und einem WM-Punkt erzählte der Thai-Brite: «Das war viel Arbeit für wenig Lohn. Wir verloren zu Beginn des Rennens zu viel Zeit. Ich holte mir mittelharte Pirelli ab, damit ging es ein wenig besser. Aber letztlich war es ein frustrierendes Rennen.»

«Ich hatte den Eindruck, dass ich die ganze Zeit nur im Verkehr festhänge, und jeder weiss, wie schwierig es ist, in Sotschi zu überholen. In der verwirbelten Luft meiner Gegner war an gute Rundenzeiten nicht zu denken. Nach der Rückversetzung wegen des Getriebewechsels ging es letztlich nur um Schadensbegrenzung.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Alex sind trotzdem ein paar schöne Überholmanöver gelungen. Mit beiden Autos in den Top-Ten ist das bei sieben Sotschi-GP unser bestes Team-Ergebnis.»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0