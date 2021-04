Carlos Sainz: «Es gibt noch viele Fehler zu machen»

Ferrari-Star Carlos Sainz bedauert, dass die Tifosi beim Heimspiel der Scuderia in Imola nicht vor Ort dabei sein können. Der Spanier blickt zuversichtlich auf das Rennen am Sonntag, weiss aber auch: Es wird härter als i

Bereits bei seinem zweiten GP-Einsatz in Rot bestreitet Carlos Sainz ein Heimrennen für sein Team. Entsprechend gross ist die Aufregung, wie er vor dem Start des Rennwochenendes in Imola gesteht: «Der erste Grand Prix in Italien als Ferrari-Fahrer ist immer etwas Besonderes, das ist immer emotional.»

«Leider erlaubt es uns die Situation mit der Pandemie nicht, die Fans am Wochenende hier zu haben, die berühmten Tifosi. Ich werde sie sicher vermissen, aber man spürt auch so schon, dass es etwas Besonderes ist», erklärt der 26-Jährige aus Madrid, der nach dem Saisonauftakt in Bahrain mit viel Zuversicht in die Zukunft blickt.

«Es fühlt sich an, als wäre das erste Rennen ewig her, denn wir hatten zwei ganze Wochen, um den WM-Lauf zu analysieren», sagt Sainz rückblickend. «Meine Erkenntnisse haben sich nicht verändert, ich denke, es war insgesamt ein positives Wochenende. Ich konnte den Speed des Autos nutzen und von Anfang an Druck machen. Das Testen auf der gleichen Strecke war sicher hilfreich, um die ganzen Abläufe besser zu lernen. Imola wird so gesehen sicher härter, denn es ist eine Strecke, die viel Vertrauen ins Auto fordert. Du musst das Auto wirklich gut kennen, um ans Limit gehen zu können», fügt er an.

«Gleichzeitig bin ich erfreut und überrascht, wie schnell ich mich ans Auto anpassen und die Leistung ausschöpfen konnte. Leider habe ich das Wochenende nicht ganz zusammenbekommen, weil ich einen Fehler im Q3 hatte und auch nicht den besten Start ins Rennen hingelegt habe. Aber das sind die typischen Dinge, die man nach ein paar Rennen drauf hat. Das Wichtigste ist, dass der Speed da war, das stimmt mich zuversichtlich für den Rest des Jahres», erzählte der WM-Sechste des Vorjahres.

Und Sainz stellte klar: «Natürlich kann ich noch viel von Charles Leclerc lernen, der wirklich starke Quali-Runden hinbekommt. Aber ich muss sagen, ich war überrascht, wie schnell ich im ersten und zweiten Qualifying-Teil war. Im Q3 machte ich dann einige Fehler, und es gibt sicher immer noch viel zu lernen, viele Rennen und Qualifyings zu bestreiten und viele Fehler zu machen, um daraus lernen zu können. Bahrain war aber sicherlich ein vielversprechender Auftakt.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi