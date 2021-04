Sergio Pérez: «Haben viele Erkenntnisse gewonnen»

Red Bull Racing-Teamneuling Sergio Pérez freut sich nach dem Saisonauftakt in Bahrain wieder auf die Strecke zu gehen und offenbart: «Wir haben bereits viele Bereiche gefunden, in denen wir uns verbessern können.»

Der erste GP-Einsatz für Red Bull Racing gestaltete sich für Sergio «Checo» Pérez spannender als erwartet. Denn schon auf der Aufwärmrunde war sein Rennen fast gelaufen, weil sein Dienstwagen den Dienst verweigerte. Der Mexikaner behielt einen kühlen Kopf und schaffte es, den GP-Renner wieder zum Laufen zu bringen, aus der Boxengasse startend zeigte er daraufhin eine starke Aufholjagd, die auf dem fünften Platz endete.

Rückblickend erklärt der Teamneuling: «Es war natürlich nicht ideal, dass ich im Q2 hängenblieb, denn mit jedem Kilometer mache ich Fortschritte. Es war wichtig, das Rennen zu bestreiten und die Erfahrung zu sammeln.»Und er fügt stolz an: «Wir hatten nun Zeit, die Daten zu analysieren und wir haben viele Erkenntnisse gewonnen. Wir haben bereits viele Bereiche gefunden, in denen wir uns verbessern können und ich freue mich darauf, in Imola auf einer ganz anderen Strecke auszurücken.»

Dies werde ihm und dem Team helfen, das eigene Auto noch besser zu verstehen, betont der 31-Jährige aus Guadalajara, der sein Ziel für das zweite Kräftemessen des Jahres folgendermassen beschreibt: «Ich will mich noch besser ans Auto anpassen, da ist noch Luft nach oben, und wenn ich es schaffe, mich auf einer Strecke mit einer ganz anderen Charakteristik anzupassen, dann ist das schon sehr gut.»

«Nach jedem Rennen lernt man viel, was das Wochenende viel besser hätte machen können. Bei uns war es so, dass wir einige Sachen erkannt haben, und wir können sehen, dass unser Auto ein gutes Potenzial hat. Wir sollten definitiv um die WM kämpfen können», erklärt Pérez selbstbewusst.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi