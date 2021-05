Martin Brundle: «Verstappen dürfte beunruhigt sein»

GP-Veteran Martin Brundle ist sich sicher, dass die verbesserte Mercedes-Form dem Herausforderer Max Verstappen Kopfzerbrechen bereitet. Zu Portugal-Sieger Lewis Hamilton sagt er: «Das war ein wohlverdienter Triumph.»

Der Portugal-GP bescherte den Formel-1-Fans erneut viele unterhaltsame Szenen, dennoch wirkte das dritte Kräftemessen des Jahres für den früheren GP-Piloten Martin Brundle auf den ersten Blick zeitweise statisch. Doch am Montagmorgen erkannte er rückblickend, dass der Sieger von der dritten Position an die Spitze kommen und dabei zwei starke Gegner überholen musste.

In seiner Rennanalyse zum WM-Lauf in Portimão auf «Skysports.com» erklärt der heutige TV-Experte: «Es gab auch im ganzen Feld viele Rad-an-Rad-Duelle und in manch einer anderen Saison hätten wir das gefeiert.» In diesem Jahr seien die Zuschauer aber in den Genuss besonders spektakulärer Rennen gekommen, betont der Szenekenner.

Zu Sieger Lewis Hamilton schreibt Brundle: «Das war ein wohlverdienter Triumph. Auch wenn er in Imola mit dem zweiten Platz Glück hatte – auf Kosten von Valtteri Bottas, der einen harten Crash mit George Russell einstecken musste – den ersten Platz in Portugal hat sich Lewis zweifellos verdient.»

Nette Worte gibt es auch für Landsmann Lando Norris, der im McLaren den fünften Platz eroberte und damit seinen dritten WM-Zwischenrang halten konnte. «Er hat einmal mehr ein grossartiges Rennen abgeliefert, dabei zeigte er ein schönes Manöver an Esteban Ocon in der elften Runde», lobt der 61-jährige GP-Experte.

Max Verstappen dürften die Fortschritte von Mercedes nicht egal sein, ist sich Brundle sicher: «Mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen hat Max in diesem Jahr seinen bisher besten Saisonstart in der Formel 1 hingelegt. Und er dürfte angesichts des immer besseren Speeds von Mercedes beunruhigt sein.»

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0