Daniel Ricciardo: «Kann ohne grosse Sorgen Gas geben»

McLaren-Teamneuling Daniel Ricciardo reist mit hohen Erwartungen nach Barcelona. Der Australier kennt die Strecke gut und erhofft sich deshalb einen starken Auftritt beim vierten Kräftemessen der Saison.

Mit seiner Aufholjagd im Portugal-GP, die ihn von Startplatz 16 aus bis auf den neunten Rang vorrücken liess, war McLaren-Star Daniel Ricciardo zufrieden. Der siebenfache GP-Sieger erzählte hinterher, dass er sich vor dem Rennen vorgenommen hatte, aggressiv ans Werk zu gehen. Tatsächlich konnte der 31-jährige Australier bereits in der ersten Runde einige Positionen nach vorne rücken.

Nach dem Auftritt in Portimão hofft der Neuling im Team aus Woking auch auf ein starkes Wochenende in Spanien – nicht zuletzt, weil er den Circuit de Barcelona-Catalunya gut kennt. «Ich freue mich wirklich darauf, wieder auf die Strecke zu gehen. Nachdem wir in Imola und Portimão auf zwei ziemlich einzigartigen GP-Kursen Gas gegeben haben, steht nun mit Barcelona eine Strecke auf dem WM-Programm, die mir sehr vertraut ist. Alle Teams haben auf diesem Kurs schon so viele Testkilometer abgespult, dass wir genau wissen, was uns erwartet», erklärt er.

«Die gute Kenntnis über die Piste und das hohe Grip-Niveau werden es mir erlauben, im Auto Gas zu geben und ans Limit zu gehen, ohne mir grosse Sorgen über andere Faktoren machen zu müssen», erwartet Ricciardo, und macht sich Mut: «Mit jeder Renndistanz, die ich zurücklege, fühle ich mich wohler im Auto, deshalb bin ich wirklich gespannt zu sehen, was wir in den nächsten Rennen erreichen können.»

Auch bei seinem Teamkollegen Lando Norris, der nach dem vierten Platz beim Saisonauftakt in Bahrain, dem dritten Rang in Imola und Platz 5 in Portugal den dritten WM-Rang belegt, ist die Vorfreude gross. «Wir sind derzeit gut in Form, und wir versuchen, den guten Schwung mitzunehmen und weiter viele Punkte zu holen. Die WM ist noch nicht alt, und es wäre schön, ein weiteres Wochenende wie in Portugal zu erleben. Wir müssen weiterhin versuchen, möglichst viele Zähler zu holen und ich bin zuversichtlich, dass wir in Barcelona ein gutes Rennen zeigen können», sagt der junge Brite.

Teamchef Andreas Seidl hofft auf ein reibungsloseres Wochenende als in Portugal. «Das ist eine weitere Chance für uns, wertvolle Punkte zu sammeln», betont der Deutsche, und erklärt: «Das Qualifying wird auf der Strecke von Barcelona besonders wichtig sein, denn das Überholen ist dort eher knifflig.»

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0