Lewis Hamilton: «Romain sollte besser gut aufpassen»

Romain Grosjean darf im Mercedes W10 ausrücken, mit dem Lewis Hamilton 2019 zum Titel fuhr. Der siebenfache Weltmeister freut sich über den Test des Genfers, dem er ans Herz legt, gut auf den Silberpfeil achtzugeben.

Elf Siege, sechs weitere Podestplätze und seinen sechsten WM-Titel eroberte Lewis Hamilton in der Saison 2019 mit dem Mercedes W10, den Romain Grosjean für seine Demo- und Testfahrt von der Sternmarke zur Verfügung gestellt bekommt. Kein Wunder, hängt der siebenfache Weltmeister an seinem früheren Dienstwagen.

Mit Blick auf die anstehenden Einsätze des Genfers erklärt der Titelverteidiger und WM-Leader in Le Castellet: «Ich freue mich darauf, Romain in Frankreich wieder zu sehen und ihn für das Wochenende im Team zu begrüssen. Aber er sollte besser gut auf meinen W10 aufpassen!»

Über den fürchterlichen Feuer-Unfall im Bahrain-GP 2020, den Grosjean mit Verbrennungen an den Händen überstanden hat, sagt der 97-fache Formel-1-Sieger: «Als es passiert ist, haben wir alle für ihn gebetet und es war eine unheimliche Erleichterung, zu sehen, wie er den Unfall überstanden und sich davon erholt hat.»

Wegen der Verletzungen verpasste Grosjean die letzten Rennen der Saison und damit auch die letzten Einsätze seiner Formel-1-Karriere. Deshalb versprach Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, ihm einen Test im GP-Renner zu ermöglichen. Diesen darf Grosjean am 29. Juni in Le Castellet absolvieren. Am Wochenende zuvor darf er am Rennsonntag in Frankreich ein paar Demorunden drehen. Die Sitzprobe absolvierte der GP-Veteran, der in diesem Jahr in der IndyCar-Serie antritt, bereits am 30. März im F1-Werk von Mercedes in Brackley.

«Ich kenne Romain seit seiner Zeit in der Formel 3, als er die Meisterschaft gewonnen hat. Er kann auf eine lange und erfolgreiche GP-Karriere zurückblicken und wir wollten sicherstellen, dass seine letzten Erinnerungen in der Formel 1 am Steuer eines Weltmeister-Autos entstehen. Ich bin gespannt darauf, wie Romains Feedback zum W10 ausfallen wird», sagt Wolff, und betont: «Romains Unfall erinnert uns alle an die Gefahren, denen sich diese Jungs jedes Mal aussetzen, wenn sie ins Cockpit steigen. Es ist aber auch ein Beleg dafür, welche unglaublichen Fortschritte unser Sport über die Jahre im Bereich der Sicherheit gemacht hat.»