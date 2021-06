Ralf Schumacher: «Bottas für Mercedes ein Problem»

Der 180fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher spricht über die tolle Leistung von Sebastian Vettel in Baku und über das Mercedes-Duo. Ralf findet: «Valtteri Bottas wird für Mercedes zu einem Problem.»

Sky-GP-Experte Ralf Schumacher hat beim Grossen Preis von Aserbaidschan ganz genau hingeschaut. Der WM-Vierte von 2001 und 2002 hat sich zunächst einmal über den tollen zweiten Platz von Sebastian Vettel gefreut.

Ralf Schumacher (45): «Für Sebastian lief das Rennen in Baku grandios. Er hat wirklich ein Super-Wochenende abgeliefert. Dabei hatte er im Qualifying noch Pech durch eine rote Flagge und war deswegen nur Elfter. Im Rennen war er sehr schnell unterwegs und hat nach dem Restart ein Super-Überholmanöver hingelegt.»

«Seine herausragende Leistung kommt nicht von ungefähr. Ich möchte an dieser Stelle auch andere Fahrer erwähnen. Da gibt es oft Anpassungsprobleme, wie bei Vettel. Carlos Sainz ist eigentlich der einzige Pilot, der nach seinem Teamwechsel sofort in die Spur gefunden hat. Auch Sergio Pérez hat noch immer Probleme im Qualifying.»

«Die Philosophie ist bei Aston Martin zudem eine ganz andere als bei Ferrari. Es gibt keine Testmöglichkeiten. Früher hatte man viel mehr Zeit, sich im Winter vorzubereiten. Heutzutage muss das Rennwochende zum Testen verwendet werden. Somit braucht es einfach Zeit. Zudem war Sebastian schon immer sehr sensibel, was das Heck betrifft. Er braucht ein stabiles Heck. Und es gab auch noch ein paar Änderungen am Auto, die ihm entgegengekommen sind. Ich hoffe, dass es so weitergeht.»

Der sechsfache GP-Sieger Schumacher weiter: «Hochspannend der Kampf um die Weltmeisterschaft. Lewis Hamilton muss jetzt echt ans Limit gehen. Da passieren schon mal Fehler, wie jetzt in Baku. In den letzten Jahren befand er sich immer in einer Komfortzone.»



«Valtteri Bottas ist eine Personalie, die sehr schwierig ist. In Monaco war er gut, in Baku schlecht. Das ist für Mercedes ein riesiges Problem im WM-Kampf. Einerseits mit Blick auf die Teamwertung und andererseits natürlich als Unterstützung für Hamilton, die dem Briten fehlt.»



«Wir reden ja oft über strategische Züge wie etwa das Unterschneiden der Gegner. Ein guter Teamkollege kann ein anderes Team dahin zwingen, wo man will. Wenn er aber nicht in Schlagdistanz ist, funktioniert das nicht. Hinzu kommt, dass er einen Konkurrenten auch vor dem Boxenstopp mal etwas einbremsen kann, so dass der Abstand da ist, den man braucht als Führender. Die momentane Situation zeigt die Klasse von Hamilton, wenn man sieht, was er mit dem Auto im Verhältnis zu Bottas leistet.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0