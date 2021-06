Ralf Schumacher schäumt: «Mazepin gehört gesperrt!»

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher (45) ist nach dem Baku-GP fuchsteufelswild: «Nikita Mazepin gehört gesperrt. Dieser Zucker bei Tempo 350 gegen Mick Schumacher – das geht gar nicht!»

Sind wir in Baku nicht nur wegen der Unfälle von Lance Stroll und Max Verstappen haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt? Von den TV-Kameras live ignoriert und erst später gezeigt, lieferten sich die beiden Haas-Fahrer Nikita Mazepin und Mick Schumacher einen Sprint zur Zielflagge, und der Deutsche legte sich den Moskauer ideal zurecht, um ihn aus dem Windschatten heraus zu überholen. Aber als Mick auf der rechten Seite ansetzte, machte Mazepin eine kurze Lenkbewegung nach rechts – nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten sich hier bei 350 km/h Räder getroffen.

Mick Schumacher, sonst eher einer der ruhigen Sorte, brüllte in den Funk: «Was zum Teufel war das? Ehrlich jetzt! Will er uns umbringen?»

Auch Micks Onkel Ralf Schumacher ist entsetzt. Der sechsfache GP-Sieger und heute GP-Experte der deutschen Sky sagt: «Dieses Zucken von Mazepin beim Überholmanöver von Ralf geht gar nicht. Wir reden hier von Geschwindigkeiten jenseits von 300 Kilometern pro Stunde. So etwas ist lebensgefährlich! Wenn man Rad an Rad fährt, kann man auch schnell mal fliegen gehen. Man will sich überhaupt nicht vorstellen, was passiert, wenn 750 Kilogramm ins Fliegen kommen.»

Ralf Schumacher, WM-Vierter 2001 und 2002, weiter: «Meiner Meinung nach gehört Mazepin dringend bestraft. Er ist ausserhalb des Cockpits ein toller junger Mann. Wenn man sich mit ihm unterhält, ist er extrem höflich. Aber im Rennen, das fängt schon beim Überrunden an, wo er oft im Weg ist, da hat er dringend Nachholbedarf. Ich weiss nicht, ob die Rennleitung da nicht mal genauer hinsehen müsste. Ich finde das brandgefährlich und inakzeptabel. Für mich ist das eine klare Strafe. So etwas darf keine Schule machen, dieses Zucken bei 350 Kilometern pro Stunde. Das geht gar nicht!»



Das findet offenbar auch Formel-1-Rennleiter Michael Masi. Der Australier hat angekündigt, dass er sich die Aktion des Russen nochmals in Ruhe ansehen wird.



Der 180fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher zum Rennwochenende seines Neffen Mick: «Mick hat ein tadelloses Wochenende hingelegt. Am Freitag hatte er noch Schwierigkeiten. Da gab es schon wieder die ersten Schlagzeilen unter dem Motto: ‘Schon wieder langsamer als Mazepin’. Mick hat sich dann im Rennen sukzessive gesteigert. Er ist wirklich stark gefahren und lag teilweise eineinhalb Runden vor seinem Teamkollegen Mazepin.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0