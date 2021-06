Carlos Sainz (Ferrari): «Ich bin so was von wütend»

Der Spanier Carlos Sainz bog im Baku-GP als Fünfter zum Reifenwechsel an die Box, dann aber leistete sich der Madrilene einen entscheidenden Fehler. Der Ferrari-Pilot sagt: «Ich bin so was von wütend!»

Wenn das möglich wäre, so hätte sich Carlos Sainz nach dem turbulenten Grossen Preis von Aserbaidschan am liebsten selber in den Hintern getreten. Der Spanier kam als Fünfter Ende der zehnten Runde zur Box, um sich harte Pirelli-Reifen abzuholen. Kurz darauf war sein Ferrari in einem Notausgang zu sehen, wo er sich mit Hilfe des Rückwärtsgangs wieder auf den Pfad der Tugend zurückmanövrierte. Am Ende wurde der Madrilene nur Achter, während sein Ferrari-Stallgefährte Charles Leclerc Platz 4 einfuhr.

Carlos Sainz sagt in einer Videokonferenz nach dem Rennen: «Schon als ich aus der Box fuhr, fand ich – seltsam, wie wenig Haftung die Reifen aufbauen. Ich verstand das nicht, denn wir hatten den harten Reifen im ersten freien Training ausprobiert, und dort haftete er prima. Ich schätze, die Piste war am Freitag wärmer als am Sonntag.»

«Jedenfalls ruderte ich ziemlich herum, die Vorderräder blockierten ständig. Als ich dann in Kurve 8 nach links lenkte, bei der schmalen Einfahrt, wo es in die Altstadt hoch geht, schätzte ich den Grip an der Vorderachse falsch ein und schlitterte geradeaus in diesen Notausgang. Wahrscheinlich hatte ich auch zu spät gebremst. Ergebnis: Beide Vorderreifen ramponiert und mehr als zwanzig Sekunden verloren.» Sainz fiel auf Rang 14 zurück.

Carlos weiter: «Ich bin so was von wütend! Ein weiteres Mal habe ich es nicht geschafft, ein durchgehend gutes Wochenende zu zeigen. Wann immer die Vorderreifen zu kalt waren, hatte ich alle Hände voll zu tun – jeweils nach dem Start und nach dem Reifenwechsel. Auch als wir im Anschluss an den Unfall von Stroll hinter dem Safety-Car fuhren und dann das Rennen wieder freigegeben wurde, neigten die Vorderräder sofort zum Blockieren, und ich verlor Ränge.»

«Immerhin konnte Ferrari zeigen, dass wir in Sachen Speed Red Bull Racing und Mercedes näherrücken. Was mich angeht, so muss ich mit den Vorderreifen besser klarkommen – und dann werden auch die Ergebnisse wieder besser.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0