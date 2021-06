Kai Ebel (RTL) zu Verstappen: Das ist keine Arroganz

Der Mönchengladbacher Formel-1-Reporter Kai Ebel (56) analysiert den WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und er sagt, wieso er den Mexikaner Sergio Pérez überaus hoch einschätzt.

Mehr als 500 Formel-1-WM-Läufe hat Kai Ebel inzwischen erlebt, aber auch für den 56jährigen RTL-Reporter gehört der Baku-GP 2021 gewiss zu den spektakulärsten WM-Läufen. Im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1 sagt der Mönchengladbacher zum Reifenplatzer von Max Verstappen: «Er hat alles richtig gemacht in diesem Rennen, musste das Ding nur noch nach Hause fahren. Und dann bricht einem urplötzlich das Auto aus, schon geht’s ab in die Mauer, aus! Da verliert man natürlich die Fassung. Wir erleben es nicht jeden Tag, dass Max Verstappen gegen einen Reifen tritt.»

«Verstappen wusste genau, welch gutes Auto er hat. Wenn sich dann die Siegchance bietet und Mercedes gleichzeitig schwächelt, und all das löst sich in Luft auf, das ist schon bitter.»

Wie erlebt der langjährige GP-Reporter die beiden WM-Rivalen aus ganz persönlicher Perspektive? Kai Ebel sagt: «Für mich ist Max zugänglicher. Wir kennen uns privat. Ich bin mit seinem Manager befreundet und kenne seinen Vater gut. Max hat ein Selbstverständnis, jeden zu schlagen. Wenn man ihn fragt, wer sein Wunsch-Teamkollege sein soll, dann sagt er: ‘Das ist mir egal, ich schlage ohnehin jeden.’ Aber das ist keine Arroganz, sondern Ausdruck von sehr viel Selbstsicherheit. Hamilton ist ihm punkto Erfahrung voraus. Max rutscht jetzt erst in seine beste Zeit hinein. Bei Lewis geht es schon in Richtung Routine.»

Zum Titelkampf zwischen Verstappen und Hamilton sowie zwischen Red Bull Racing-Honda und Mercedes meint Ebel: «Der Renngott hat offenbar entschieden, wir sollen es spannend haben. Und das ist genau, was wir alle am liebsten sehen – dass mehr als nur ein Fahrer eine echte WM-Chance besitzt. Jetzt hat Hamilton einen Gegner auf Augenhöhe, Max Verstappen. Dass die beiden vom Charakter her so unterschiedlich sind, macht es auch für mich nur noch prickelnder.»



«Was die Leistungsfähigkeit der Autos angeht, so hat Red Bull Racing-Honda derzeit die Nase vorn. In Sachen zweiter Fahrer erkenne ich bei Sergio Pérez eine unglaubliche Rennintelligenz. Valtteri Bottas sass über die Jahre immer im besten Auto. Aber Pérez hätte in diesem Auto mindestens die gleichen Erfolge errungen wie der Finne.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0