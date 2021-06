Christian Klien (ServusTV): «Hamilton am Anschlag»

Der Vorarlberger Christian Klien blickt in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf den spektakulären Baku-GP zurück: «Das ist das erste Mal, dass Hamilton wirklich am Anschlag fährt.»

Das Formel-1-Rennen von Baku am 6. Juni war nichts für schwache Nerven. Die Titelanwärter Max Verstappen und Lewis Hamilton blieben ohne Punkte – Sergio Pérez sicherte sich den ersten Sieg für das Team Red Bull Racing.

Der Österreicher Christian Klien sagt in der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV: «Als Lewis Hamilton am Ende der elften Runde zum Boxenstopp kam und wegen des heranfahrenden Pierre Gasly nach dem Reifenwechsel etwas warten musste, bis er losfahren konnte – das war mitentscheidend.»

Denn am Ende von Runde 12 kam der neue Leader Verstappen an die Box und nach einem tadellosen Stopp prompt vor Hamilton auf die Bahn zurück. Und am Ende von Runde 13 kam der neue Leader Pérez an die Box und ebenfalls vor dem Briten auf die Strecke zurück.

Der Vorarlberger Klien sagt weiter: «Ich finde, dass es für die Show mega war, dass man nach dem Abbruch wegen Verstappens Unfall bei nur noch zwei verbleibenden Runden das Rennen nochmals gestartet hat. Das war doch für die Fans eine geile Show und Action pur.»

Zum Hamilton-Verbremser in Kurve 1 nach dem Neustart sagt Klien: «Ein reiner Bedienungsfehler. Er hat den so genannten Magic-Button falsch bedient, der dafür sorgt, dass die Bremsbalance nach vorne gestellt wird. Das tut ein Fahrer vor einem Start, um die Bremsen so heiss werden zu lassen, dass die Vorderreifen von innen zusätzlich aufgewärmt werden und dann in der Startphase besser haften. Wenn freilich die Balance vor dem Start nicht zurückgestellt wird und zu 80 oder 90 Prozent auf das Vorderrad eingestellt bleibt, so blockieren die Räder natürlich sofort. Lewis hat an Bord ja gleich vermutet, dass er einen Fehler gemacht hatte.»



Der 49fache GP-Teilnehmer Christian Klien fasst zusammen: «Das ist für mich das erste Mal, dass Lewis wirklich am Anschlag fährt. Er wird von Max brutal gefordert. Jeder ist am Maximum – für uns Zuschauer ist all das natürlich super.»



Der frühere Red Bull Racing-Fahrer Klien glaubt: «Der Ausgang des Rennens von Baku hätte in der WM richtungsweisend gewesen sein können, bei einem Sieg von Verstappen samt schnellster Runde und gleichzeitigem Nuller von Hamilton, das wären 26 Punkte plus gewesen. Nun aber ist es zwischen Hamilton und Max beim Punktestand geblieben, so wie er vor Baku war. Es ist wirklich verflixt knapp in diesem Jahr.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0