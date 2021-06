Lewis Hamilton: Sein drittschlechtester Grand Prix!

Weltmeister Lewis Hamilton kam nach seinem Ausrutscher kurz vor Schluss des Baku-GP in Aerbaidschan nur als 15. ins Ziel – seine drittschlechteste Position in 15 Jahren Formel 1 und 272 Grands Prix!

Lewis Hamilton ist üblicherweise der Mann, der Formel-1-Rekorde niederreisst. Aber in Baku ist der Engländer nach einem monumentalen Verbremser nur auf Platz 15 ins Ziel gekommen, und viele Fans fragten sich, wann sie den grossen Champion letztmals so weit hinten erlebt haben.

Tatsächlich zeigt sich bei einem Blick auf die GP-Statistik von Lewis Hamilton Verblüffendes: Bei 272 Einsätzen fiel er nur 26 Mal aus, gewann aber 98 Mal und stand 169 Mal auf dem Siegerpodest.

Die punktelose Fahrt von Baku bedeutet seine erste Nullrunde in 55 Starts oder seit dem Österreich-GP 2018, wo er von seinem Motor im Stich gelassen wurde (kein Benzindruck).

Hamilton ist erstmals in der Turbohybrid-Ära seit Anfang 2014 ausserhalb der Punkteränge ins Ziel gekommen, das letzte Mal war ihm das in Spanien 2013 passiert (Zwölfter), damals noch unter dem alten Reglement.

Rang 15 in Baku ist seine drittschlechteste Platzierung bei jenen Rennnen, in welchen er eine Zielflagge sah. In Valancie 2012 wurde er 19., aber damals wurde er aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet – kurz vor Schluss hatte ihn Pastor Maldonado in eine Mauer gekickt.



Auf dem Nürburgring 2009 wurde Hamilton 18., nach einem unplanmässigen Stopp wegen aufgeschlitzten Reifens (Kollision mit Mark Webber).



In Silverstone 2009 wurde er nach einigen Ausrutschern nur als 16. gewertet.



Lewis Hamilton hat sich so an seine Fans gewandt: «Wir können nichts an der Vergangenheit ändern, aber wir können aus ihr lernen. Wir steigern uns an Widerständen und haben jeden Tag die Chance, es besser zu machen. Ich bin angestachelter und fokussierter denn je und freue mich auf die kommenden Herausforderungen. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, und wir können alles erreichen!»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0